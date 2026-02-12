Надо ли менять отчество ребенку, если отец сменил имя
- Изменение имени отца не означает автоматического изменения отчества ребенка, но родители могут внести изменения в актовую запись и получить новое свидетельство о рождении.
- Процедура изменения отчества зависит от возраста ребенка: до 14 лет требуется заявление родителей, от 14 до 16 лет ребенок может подать заявление с письменного согласия родителей, а после 16 лет лицо может обращаться самостоятельно.
Изменение имени отца не означает автоматического изменения отчества его ребенка. Однако родители могут внести соответствующие изменения в актовую запись о рождении и получить новое свидетельство.
Надо ли менять отчество?
Государственная регистрация рождения ребенка осуществляется органами государственной регистрации актов гражданского состояния с одновременным определением его происхождения и присвоением фамилии, собственного имени и отчества в соответствии с Семейным кодексом Украины. Если впоследствии отец меняет собственное имя (например, был Сергей – стал Владимир), отчество ребенка не меняется автоматически.
Такая процедура не является обязательной, однако рекомендована, ведь позволяет подтверждать родственные связи одним документом – свидетельством о рождении. В случае если изменения не вносить, все ранее выданные документы ребенка остаются в силе, а факт родства будет подтверждаться также свидетельством об изменении имени отца.
После регистрации изменения имени родители могут подать в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния заявление об изменении отчества ребенка и получить новое свидетельство о рождении с обновленными данными, сообщают в Министерстве юстиции Украины. Во время военного положения обратиться можно в любой отдел независимо от места жительства.
Какой порядок изменения отчества?
Порядок изменения отчества зависит от возраста ребенка.
- До 14 лет – изменения вносятся по совместному заявлению обоих родителей или одного из них в определенных законом случаях. После внесения изменений предыдущее свидетельство изымается и уничтожается.
- От 14 до 16 лет – ребенок может подать заявление самостоятельно, но с письменного согласия родителей. В этом случае изменение имени отцом не является обязательным условием.
- После 16 лет – лицо имеет право самостоятельно обратиться с заявлением без согласия родителей, и изменение имени отцом также не требуется.
Для подачи заявления необходимо предъявить паспорт гражданина Украины и предоставить определенный перечень документов, в частности свидетельство о рождении, документы о браке или его расторжении (при наличии), фотографию и квитанцию об уплате государственной пошлины.
После регистрации изменения имени заявителю выдается соответствующее свидетельство. В течение одного месяца после этого необходимо обратиться в подразделение Государственной миграционной службы для обмена паспорта.
