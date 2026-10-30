Мобилизация до 25 лет: кого могут призвать в армию, несмотря на возраст

В Украине общий мобилизационный возраст для военнообязанных мужчин начинается с 25 лет, однако закон предусматривает исключения. Кого могут призвать в армию раньше и при каких условиях молодые мужчины имеют право на защиту от мобилизации – объясняем далее.

Могут ли мобилизовать мужчин до 25 лет

По общему правилу, во время военного положения и всеобщей мобилизации в Украине призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, сообщают в Минобороны. Они должны быть годны к военной службе, не иметь законных оснований для отсрочки и не состоять на специальном воинском учете в качестве бронированных.

В то же время возраст до 25 лет не означает абсолютного запрета на мобилизацию. Как поясняет Министерство обороны Украины, в определенных законом случаях до достижения этого возраста могут призвать, в частности, офицеров запаса и мужчин, которые уже проходили срочную военную службу.

Важно! Учитывайте статус человека. Мужчины в возрасте от 18 до 24 лет, не относящиеся к категориям военнообязанных, которые могут быть призваны по специальным правилам, не подлежат мобилизации на общих основаниях. Они могут вступить в Силы обороны добровольно, заключив контракт.

Отдельные гарантии предусмотрены для военнообязанных, которые до достижения 25 лет прошли базовую военную службу или базовую общевойсковую подготовку в установленном законом порядке. Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" такие лица не подлежат призыву до достижения 25-летнего возраста. В то же время закон предусматривает возможность их призыва по собственному согласию.

Когда действуют исключения и что нужно знать молодым мужчинам

Для определения возможности мобилизации до 25 лет важно проверить не только дату рождения, но и военно-учетный статус, предыдущий опыт службы и наличие законных оснований для отсрочки.

В частности, законодательство предусматривает специальные правила для офицеров запаса и лиц, проходивших срочную военную службу. Для мужчин, имеющих статус военнообязанных и не подпадающих под гарантии, установленные для лиц до 25 лет, обстоятельства могут оцениваться индивидуально в соответствии с действующим законодательством.

Обратите внимание! Также отдельные законодательные изменения коснулись мужчин в возрасте до 25 лет, которых ранее признавали ограниченно годными к военной службе в условиях военного времени, а впоследствии – годными. Для определенных законом категорий таких граждан предусмотрены дополнительные гарантии в отношении призыва. Поэтому в случае сомнений необходимо проверить, распространяется ли соответствующая норма именно на конкретную ситуацию.

При этом нахождение на воинском учете, получение повестки для уточнения данных или прохождение военно-врачебной комиссии не следует автоматически отождествлять с фактическим призывом на военную службу. Такие процедуры имеют разное назначение, а их правовые последствия зависят от статуса человека и конкретных обстоятельств.

Если мужчина в возрасте до 25 лет считает, что его пытаются призвать вопреки законодательству, стоит проверить свой военно-учетный документ, выяснить основание для зачисления в категорию военнообязанных и, при необходимости, обратиться за правовой помощью. Окончательный вывод о законности призыва следует делать на основании действующей редакции законов и документов конкретного лица.

Кстати, мы писали, что если военнослужащий, которому еще не исполнилось 25 лет, заключил первый договор до 24 февраля 2022 года, он автоматически теряет право на выплату, предусмотренную постановлением Кабмина № 153. Отказ получают, в частности, те военные, которые продолжают сражаться в ходе полномасштабной войны.