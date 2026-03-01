Возможность более строгого контроля нарушений и службы для 60-летних: какой будет мобилизация в марте

Военное положение в Украине продолжается, поэтому в марте 2026 года мобилизация будет продолжаться. В армию могут призвать мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые признаны годными по состоянию здоровья и не имеют действующей отсрочки или бронирования.

В то же время граждан в возрасте 18 – 24 лет принудительно мобилизовать не могут. Сейчас никаких новых законодательных изменений относительно порядка мобилизации не принято, однако в ближайшее время ее все же могут усилить.

Подробнее о мобилизации в марте читайте в материале 24 Канала.

До какого времени продлится мобилизация?

Мобилизация непосредственно связана с правовым режимом военного положения. В соответствии с решением Верховной Рады, он сейчас продлен до 4 мая 2026 года. Если военное положение будет действовать и после этой даты, общая мобилизация будет автоматически продлена.

Будут ли новые правила мобилизации в марте?

В марте в законодательстве не предусмотрено изменений в нормах мобилизации в Украине. Однако адвокат Вадим Гречкивский рассказал 24 Каналу, что с 1 марта ожидается усиление мобилизации. Привлечение людей в армию и контроль будет происходить с большей интенсивностью из-за того, что план мобилизации подняли почти в два раза.

Вадим Гречкивский Адвокат Поэтому будет усиливаться мобилизация, блокпосты и будут усиливаться патрули, которые будут находить нарушителей воинского учета и смогут их задерживать.

Гречкивский добавил, что это будет законно в случае, если военнообязанный действительно находился в розыске. Если же нет, то задержать такого человека правоохранители не имеют права, ему могут только вручить повестку.

Кто может получить отсрочку и бронирование?

В марте правила назначения отсрочек не меняются. Вадим Гречкивский отметил, что, хотя и были разговоры о том, что скоро могут отменить освобождение от мобилизации студентам старше 25 лет, соответствующих решений еще нет, этот вопрос отложили.

Закон определяет, что в марте отсрочку от мобилизации будут предоставлять:

людям с инвалидностью любой группы;

временно непригодным к службе на основании заключения (ВВК);

родителям трех и более несовершеннолетних детей;

лицам, которые самостоятельно воспитывают детей;

тем, кто заботится о ребенке с инвалидностью или о других членах семьи, нуждающихся в уходе;

опекунам либо попечителям несовершеннолетних или недееспособных лиц;

студентам профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, а также аспирантам и докторантам, которые учатся на дневной или смешанной форме;

ученым и преподавателям высших учебных заведений и научно-педагогическим работникам по основному месту работы (не менее чем на 0,75 ставки);

людям, у которых близкие родственники (отец/мать, сын/дочь, брат/сестра) погибли или пропали без вести во время войны.

Заметим! С ноября предоставление или продление отсрочки происходит через Резерв+ или ЦНАП без традиционных бумажных заявлений в ТЦК.



Как отмечает министр обороны Михаил Федоров, благодаря онлайн-отсрочкам сейчас 90% из них продолжаются без вмешательства людей всего за несколько дней. Система сама проверяет данные через государственные реестры и продлевает отсрочку автоматически. Для продления отсрочки не нужно собирать кучу документов, стоять в очереди в ТЦК каждые 90 дней. Оповещение о продлении отсрочки приходит в Резерв+.

Забронировать можно военнообязанных работников критически важных предприятий. Условием для получения брони является размер заработной платы – не ниже 21 617, 50 гривны. Бронирование на 45 дней по закону могут получить и работники оборонно-промышленного комплекса, которые нарушили правила воинского учета. Также бронь предоставляется работникам некоторых государственных структур.

Минобороны в дальнейшем работает над комплексной реформой мобилизации. Планируется предложить системное решение, чтобы решить накопленные годами проблемы и не потерять обороноспособность страны.

Кто может ехать за границу?

В марте по-прежнему за пределы Украины могут выезжать лица с инвалидностью; те, кто имеет более трех детей; военнообязанные, которые сопровождают на лечение своих родителей с инвалидностью I или II группы; близкие родственники военнослужащих, погибших во время вооруженной агрессии.

У них должна быть обязательно оформлена отсрочка,

– отметил Вадим Гречкивский.

В то же время адвокат рассказал, что есть случаи, когда не все отсрочки позволяют выезд из Украины. Ведь это регулируется положением о пересечении границы. Там четко определены случаи, когда можно выехать за пределы страны с отсрочкой. Так, например, студенты не могут ехать за границу даже при наличии у них освобождения от мобилизации. Исключение – ребята в возрасте до 23 лет.

Женщинам почти всем разрешено выезжать за границу. Только госслужащие не могут пересекать границы Украины. Однако для них основанием для выезда может быть сопровождение несовершеннолетнего ребенка на отдых.

Как мобилизуют мужчин старше 50 и младше 25 лет?

Военнообязанными являются граждане в возрасте до 60 лет. Поэтому мужчины старше 50 лет могут быть мобилизованы на общих основаниях, но нередко их направляют в тыловые подразделения. Таких военнообязанных могут призывать на службу, причем преимущественно на те должности и в части, где нужны их умения и опыт. Сейчас мобилизация мужчин в возрасте 55+ происходит при потребности в их специальностях.

Для отдельных категорий предусмотрены контракты, чтобы они могли присоединиться к армии по желанию. Проект "Контракт 18 – 24" официально запустили в феврале 2025 года. Служить на его условиях может молодежь, которая будет пополнять профессиональный резерв. По контракту выплачивается общая единовременная выплата в размере одного миллиона гривен тремя частями.

А для граждан старше 60 лет, желающих служить, тоже создали специальный контракт. Президент Украины подписал указ, позволяющий мужчинам и женщинам этого возраста присоединиться к армии во время военного положения. Контракт будет заключаться на один год с возможностью продления. Условием является пригодность по состоянию здоровья и согласие на службу командира воинской части.

Начнут ли наказывать за уклонение от мобилизации блокировкой счетов?

Вадим Гречкивский отметил, что разговоры о том, что военнообязанным, которые уклоняются от мобилизации, надо блокировать банковские счета, действительно были. Однако до сих пор даже не подан законопроект об изменениях в законе, которые бы это позволяли.

Кроме того, обжаловать мобилизацию, или так называемую бусификацию, человек имеет право. В случае если у военнообязанного есть основание на отсрочку, суд станет на его сторону. Однако когда оснований для увольнения нет или во время проверки человек о ней не сообщил, то нет смысла обращаться в суд. В большинстве таких случаев он будет поддерживать ТЦК и СП.