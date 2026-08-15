Могут ли в Украине мобилизовать после 50 лет: что гласит закон в 2026 году

Достижение 50-летнего возраста само по себе не освобождает мужчину от военной обязанности и не означает автоматического исключения из мобилизационного резерва. В Украине военнообязанных мужчин могут призывать во время мобилизации до достижения 60 лет, если они годны к службе и не имеют законных оснований для отсрочки.

Подлежат ли мобилизации мужчины старше 50 лет

Возраст 50 лет не является предельным для пребывания на воинском учете, законодательство определяет, что во время мобилизации военнообязанными, которых могут призвать на военную службу, являются мужчины в возрасте от 25 до 60 лет при условии отсутствия законных оснований для отсрочки, говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Такой подход подтверждают и Силы обороны Украины.

То есть мужчину в 50, 51, 55 или 59 лет могут мобилизовать. Сам факт достижения 50-летнего возраста не дает права на отсрочку и не освобождает от воинской обязанности.

В то же время призыв не осуществляется исключительно по возрасту. Важное значение имеют военно-учетные данные, годность к военной службе по состоянию здоровья, а также наличие оснований для отсрочки, определенных законодательством.

Во время мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченных представителей ТЦК и СП или полиции в предусмотренных законом случаях.

Итак, 50 лет – это не предел, после которого мобилизация невозможна. Возрастным пределом для призыва во время мобилизации является 60 лет.

Что меняется после 60 лет

По достижении 60-летнего возраста мужчина уже не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации по общему правилу, поскольку закон устанавливает соответствующий возрастной предел для военнообязанных.

В то же время законодательство предусматривает возможность прохождения военной службы по контракту для отдельных лиц в возрасте от 60 лет. В феврале 2026 года Министерство обороны сообщило об изменениях, позволяющих добровольцам в возрасте 60 лет и старше заключать годичный контракт во время военного положения.

Поэтому важно различать мобилизацию и добровольный контракт. После 60 лет всеобщего призыва по мобилизации нет, но человек может добровольно поступить на военную службу по контракту, если соответствует установленным требованиям.

Для мужчины старше 50 лет ключевым является не сам возраст, а совокупность обстоятельств: находится ли он на воинском учете, годен ли по состоянию здоровья и имеет ли право на отсрочку. Закон предусматривает ряд таких оснований, в частности для отдельных категорий лиц, связанных с семейными обстоятельствами, состоянием здоровья, бронированием и т. п.

Таким образом, после 50 лет мобилизация в Украине возможна, а возрастной предел для призыва – 60 лет. После достижения 60 лет речь идет уже не об обычной мобилизации, а о возможности добровольного прохождения службы по контракту в случаях, предусмотренных законом.