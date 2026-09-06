Отсрочка от мобилизации: могут ли человека призвать на службу во время оформления документов

Отсрочка или бронирование дают человеку возможность избежать призыва на военную службу. Однако возникает вопрос относительно тех лиц, которые имеют право на отсрочку, но еще не получили ее.

Могут ли призвать человека на службу во время получения отсрочки

Могут ли призвать на службу во время оформления отсрочки, рассказала младший юрист юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Анастасия Швиткина.

Дело в том, что наличие оснований для получения отсрочки не препятствует мобилизации.

То есть даже при наличии оснований для отсрочки, если человек не обращался в ТЦК и СП с целью оформления такой отсрочки, его могут мобилизовать, и такие действия территориального центра комплектования и социальной поддержки являются законными,

– пояснила эксперт.

До принятия комиссией решения о предоставлении отсрочки или отказе военнообязанный не подлежит призыву на военную службу. То есть фактически мобилизовать человека не могут, пока ТЦК и СП рассматривают заявление на отсрочку от мобилизации.

В то же время адвокат Николай Михальчук отметил, что, как показывает практика, не все ТЦК и СП предоставляют доказательства принятия заявления на отсрочку. То есть они не дают возможности сделать фото зарегистрированного заявления или не ставят отметку на экземпляре заявления о его принятии.

Но в пункте 58 Постановления № 560 указано, что поданное заявление об отсрочке от мобилизации подлежит регистрации в день его подачи.

Мы рекомендуем настаивать на регистрации такого заявления и иметь хотя бы фото поданного вами уже зарегистрированного заявления,

– говорится в сообщении.

В противном случае существует риск мобилизации, поскольку у человека не будет подтверждений подачи заявления на отсрочку.

Напомним, что если у человека исчезла отсрочка в приложении "Резерв+", то следует обратиться в ЦПАУ. ТЦК пока не принимает документы для оформления отсрочек.