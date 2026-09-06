Могут ли призвать человека на службу во время получения отсрочки

Могут ли призвать на службу во время оформления отсрочки, рассказала младший юрист юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Анастасия Швиткина.

Дело в том, что наличие оснований для получения отсрочки не препятствует мобилизации.

То есть даже при наличии оснований для отсрочки, если человек не обращался в ТЦК и СП с целью оформления такой отсрочки, его могут мобилизовать, и такие действия территориального центра комплектования и социальной поддержки являются законными,

– пояснила эксперт.

До принятия комиссией решения о предоставлении отсрочки или отказе военнообязанный не подлежит призыву на военную службу. То есть фактически мобилизовать человека не могут, пока ТЦК и СП рассматривают заявление на отсрочку от мобилизации.

В то же время адвокат Николай Михальчук отметил, что, как показывает практика, не все ТЦК и СП предоставляют доказательства принятия заявления на отсрочку. То есть они не дают возможности сделать фото зарегистрированного заявления или не ставят отметку на экземпляре заявления о его принятии.

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Но в пункте 58 Постановления № 560 указано, что поданное заявление об отсрочке от мобилизации подлежит регистрации в день его подачи.

Мы рекомендуем настаивать на регистрации такого заявления и иметь хотя бы фото поданного вами уже зарегистрированного заявления,

– говорится в сообщении.

В противном случае существует риск мобилизации, поскольку у человека не будет подтверждений подачи заявления на отсрочку.

Напомним, что если у человека исчезла отсрочка в приложении "Резерв+", то следует обратиться в ЦПАУ. ТЦК пока не принимает документы для оформления отсрочек.