Действовать надо сразу: что делать, если мошенники оформили кредит на ваше имя

Оформить займ онлайн сегодня можно буквально за несколько минут: для этого достаточно заполнить заявку, загрузить копии документов и подтвердить личность. Именно этим и пользуются мошенники, которые берут кредиты на чужое имя, часто оставляя человека с большими долгами.

Почему мошенникам легко оформить кредит на чужое имя?

В отличие от банков, микрофинансовые организации, которые выдают займы онлайн, часто имеют значительно более лояльные условия кредитования, рассказывает Адвокатское объединение Актум.

Часто для получения онлайн-кредита достаточно лишь паспорта гражданина Украины и идентификационного кода.

В то же время мошенники могут получить персональные данные человека различными способами:

после потери или похищения паспорта или ИНН;

через фишинговые сайты;

взломав аккаунты;

или даже получив доступ к данным через недобросовестных работников финансовых учреждений.

Иногда люди сами неосознанно передают свои данные, отправляя фото документов сомнительным работодателям, магазинам или сервисам.

Важно! Адвокаты предупреждают, что чаще всего такие мошенники оказываются в близком окружении человека, то есть среди людей, которые имеют доступ к вашему мобильному телефону, документов и паролей.

Какие признаки должны насторожить?

Первым сигналом о мошенническом кредите может быть сообщение в приложении Дія о проверке кредитной истории человека или уведомление об изменении кредитного статуса.

Также о проблеме могут свидетельствовать:

звонки от неизвестных кредиторов или коллекторов;

SMS с напоминанием о погашении долга;

письма на электронную почту об оформлении кредита;

ухудшение кредитной истории без очевидной причины.

Игнорировать такие сигналы не стоит. Ведь чем быстрее отреагируете, тем больше шансов оперативно решить проблему.

Что делать после обнаружения кредита?

Если человек узнал, что на его имя оформили онлайн-кредит, но он этого не делал, специалисты советуют действовать настойчиво.

Выяснить, где именно оформлен кредит

Сначала нужно установить, какое финансовое учреждение выдало кредит на ваше имя и какую сумму долга приписывают.

Проверить это можно через кредитную историю или уточнить непосредственно у компании, которая обратилась с требованием о погашении долга.

Требовать документы от МФО

Необходимо направить письменный запрос в микрофинансовую организацию и потребовать:

копию кредитного договора;

дату заключения и номер договора;

реквизиты компании;

данные счета или карты, куда были переведены кредитные средства.

Также нужно попросить предоставить документы или технические доказательства, которые подтверждают, что именно вы оформляли кредит: Например, IP-адрес, номер телефона, электронную почту, фото-идентификацию и тому подобное.

В обращении необходимо обязательно указать, что вы не заключали договор, не получали средств и требуете отменить незаконно начисленную задолженность.

Зафиксировать все контакты

Если звонят представители МФО или коллекторских компаний, надо записать разговоры и сохранять переписку. Такие материалы могут стать доказательствами в суде или в полиции.

Обратиться в полицию и киберполицию

Кредитное мошенничество является уголовным правонарушением, поэтому необходимо подать заявление в Национальную полицию или киберполицию, рассказывает образовательный сайт "Гаразд" от НБУ.

В заявлении следует подробно описать ситуацию: когда вы узнали о кредите, какие документы могли быть скомпрометированы и какие действия уже сделали.

После регистрации заявления необходимо требовать выписку из Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР). Именно этот документ станет важным аргументом в общении с кредитором.

Затем нужно повторно обратиться в финансовое учреждение уже официально, добавив выписку из ЕРДР и заявление.

Подать жалобу в Нацбанк

Если МФО игнорирует обращение или отказывается отменить долг, стоит обратиться с жалобой в Национальный банк Украины. НБУ может провести проверку действий финансовой компании и запросить объяснения того, как постороннее лицо смогло оформить кредит на имя другого человека.

В случае, когда компания продолжает требовать деньги, придется подать иск в суд о признании кредитного договора недействительным.

Важно! После того как доказали факт мошенничества, обратитесь в бюро кредитных историй и требуйте удалить ложную информацию о кредитной задолженности. Иначе незаконный кредит может еще долго влиять на финансовую репутацию.

Как государство планирует защитить украинцев от мошенников?

В ближайшее время в Украине могут ввести новый механизм защиты от кредитного мошенничества – самозапрет на оформление займов. Об этом сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

По ее словам, нововведение должно помочь решить распространенную проблему, когда мошенники оформляют кредиты на чужое имя, а финансовые обязательства потом ложатся на пострадавшего человека.

Соответствующая норма предусмотрена в законопроекте №14013 о бюро кредитных историй, который входит в пакет масштабных изменений на рынке кредитования. Документ позволит гражданам самостоятельно блокировать возможность оформления кредитов на свое имя.

Активировать такой запрет можно будет максимально просто – через приложение Дія или путем подачи заявления в ЦНАП. А контроль за системой, вероятно, возложат на Национальный банк Украины через специальный реестр.