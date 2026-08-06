Дия формирует справки о доходах за несколько минут: что нужно сделать, чтобы их получить

Благодаря функции Мультишеринг в приложении Дия граждане могут всего за несколько нажатий отправить необходимые документы в банк или учреждение. Подготовка необходимых справок может занять до 15 минут.

Функция Мультишеринг в приложении Дия формирует справку о доходах за несколько минут

Услуга Мультишеринг в Дии позволяет получать справки ОК-5 и ОК-7 без загрузки файлов, посещения налоговой и лишних очередей. Речь идет об официальных документах из реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины, которые подтверждают ваш страховой стаж, официальные доходы и уплату единого социального взноса. Сколько времени занимает оформление такой справки, рассказали представители Дии.

Мультишеринг успешно работает уже более года, обеспечивая передачу необходимых справок в учреждения. Так, если банк требует документ, подтверждающий доходы, его можно оформить в Дии примерно за 15 минут.

Как сообщили разработчики, справку о доходах и уплате налогов могут требовать:

банки – при оформлении кредита;

работодатели – для начисления больничных, кадровых и финансовых процедур;

органы социальной защиты – для получения пособия по безработице;

Пенсионный фонд – для подтверждения страхового стажа.

Для пользователя сервис удобен, так как позволяет автоматически передавать справки и быстро получать услуги учреждений.

Инструкция о получении справок о доходах в Дии: видео

Когда учреждение получает справку

Важная деталь: цифровые документы в большинстве случаев передаются мгновенно. Но оформление справки о доходах для каждого конкретного запроса требует времени. Государственная налоговая служба может подготовить ее не дольше чем за 15 минут.

Если закрыть приложение и не подтвердить отправку справки после того, как она будет готова, банк или другое учреждение получат неполный пакет документов. Чтобы учреждение получило полный пакет данных: дождитесь уведомления от Дии о готовности справки; откройте запрос в приложении и подпишите его с помощью "Дия.Подпись",

– пояснили разработчики.

Таким образом происходит передача персональных данных, на которую пользователь дает согласие. Для завершения процедуры необходимо нажать "Отправить через Дию". После этого учреждение получит справку клиента.

Напомним, в авторской колонке для 24 Канала руководитель команды проектных менеджеров и внедрения Дии Алексей Вовк сообщал , что за время работы Мультишеринга к нему присоединились более 100 компаний, среди которых банки, мобильные операторы и транспортные сервисы.

Разработчики планируют расширить перечень документов, которые можно будет передавать через сервис, чтобы он стал доступен для еще большего числа сфер – от финансовых услуг до страхования и HR.