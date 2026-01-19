Муж в долгах: могут ли забрать жилье, оформленное на жену

Для украинцев квартира часто является самым ценным активом и символом безопасности. Но в реальности существуют правовые механизмы, которые позволяют обратить взыскание на жилье даже в ситуациях, где, казалось бы, оно полностью защищено.

Могут ли взыскать жилье, оформленное на жену должника?

Вопрос обращения взыскания на недвижимость, которая формально принадлежит жене должника, урегулирован Законом Украины "Об исполнительном производстве", пишет 24 Канал.

Наличие другого владельца не всегда является абсолютной защитой от принудительной продажи. Здесь решающее значение имеет правовой режим имущества и обстоятельства его приобретения.

Распространенной практикой среди должников является переоформление жилья на близких родственников: путем дарения или мнимой продажи жене, матери или другим членам семьи. Однако такие действия не гарантируют сохранность имущества. Если кредитор или исполнитель докажет, что сделку заключали с целью избежания выполнения долговых обязательств, суд может признать ее фиктивной.

Чаще всего это касается договоров дарения, заключенных после возникновения долга или открытия исполнительного производства.

Справочно: В случае отмены такого договора имущество возвращается в состав активов должника и может быть реализовано для погашения задолженности.

Если жилье приобретено после регистрации брака, оно по умолчанию считается общей совместной собственностью супругов независимо от того, на кого оформлены документы.

В такой ситуации исполнительная служба может обратиться в суд с требованием реализовать квартиру для погашения долгов супруга. Процедура включает несколько этапов:

получение судебного разрешения;

проведение электронного аукциона;

и обязательную выплату жене компенсации ее доли в стоимости имущества.

Кроме того, жена имеет право обжаловать результаты торгов, если считает, что квартиру продали по заниженной цене.

За какие долги жилье могут выставить на продажу?

Закон позволяет обращать взыскание на квартиру, если задолженность по налогам или жилищно-коммунальным услугам превышает 20 минимальных заработных плат (в 2026 году это 172 940 гривен). Кроме того, инициировать продажу жилья через суд могут банки и другие кредиторы.

Если суд принимает решение в пользу кредитора, а денежных средств на счетах должника недостаточно, недвижимость арестовывают и продают через электронные торги. В то же время наличие в квартире зарегистрированных детей или лиц с инвалидностью усложняет процедуру.

В таких случаях необходимо отдельное судебное решение или согласование органов опеки и попечительства.

Какое имущество не считается совместно нажитым в браке?