Мужчину, снятого с учета, признали уклонистом и осудили: что заявил Верховный Суд

Мужчину приговорили к лишению свободы за уклонение от мобилизации, хотя его сняли с воинского учета еще 24 года назад. Однако Верховный Суд отменил приговор и прекратил уголовное дело.

Почему мужчину осудили

Согласно материалам дела, в октябре 2023 года мужчина отказался получать повестку в ТЦК и не явился в сборный пункт для отправки в воинскую часть, пишет "Судебно-юридическая газета".

Прокуратура расценила это как уклонение от мобилизации. Мужчине предъявили обвинение по статье 336 Уголовного кодекса.

Суд первой инстанции признал его виновным и назначил три года лишения свободы.

В то же время защита настаивала, что еще в 1999 году военно-врачебная комиссия признала мужчину полностью непригодным к военной службе по состоянию здоровья, а в документах указывалось, что он "снят с воинского учета".

Апелляционный суд оставил решение без изменений, заявил, что в 2023 году мужчина состоял на воинском учете и был годен к службе. Ведь формулировка "снят с воинского учета" не означает "исключен из воинского учета".

Что решил Верховный Суд

Однако Верховный Суд не согласился с трактовками предыдущих инстанций.

Он пояснил, что в конце 1990-х годов в законодательстве использовалась иная терминология. Тогда в отношении лиц, признанных полностью негодными к военной службе, применялась формулировка "снят с воинского учета".

Лишь позже появился термин "исключен из воинского учета", тогда как подзаконные акты еще долгое время содержали старую терминологию.

Суд подчеркнул, что важно не формулировка в документах, а юридическая суть решения. Если человека признали полностью непригодным к военной службе, это означало фактическое исключение из воинского учета.

Также Верховный Суд отметил, что возможность повторного медицинского осмотра для таких лиц была введена только в 2024 году. Поскольку события произошли ранее, оценивать их нужно по нормам, действовавшим на момент возникновения дела.

Таким образом, Верховный Суд прекратил уголовное производство в связи с отсутствием в действиях мужчины состава уголовного правонарушения.

Напомним, недавно Верховный Суд закрыл дело об уклонении от мобилизации, поскольку у мужчины было решение окружного административного суда о заключении ВЛК, в котором была отменена его годность к военной службе.