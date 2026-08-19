В Украине могут отменить государственные лотереи: лицензию будут иметь не все компании

Министерство цифровой трансформации разработало реформу, направленную на отмену понятия "государственная лотерея" в Украине. Вместо сотен мелких компаний на рынке останутся примерно три больших оператора.

Новые правила и стоимость лицензий

Государственные лотереи могут исчезнуть с украинского рынка. Это, в частности, необходимо для того, чтобы люди не ассоциировали азартные игры с чем-то официальным, с тем, что организовано государством. О подготовке соответствующего правительственного законопроекта в эфире Украинского радио рассказала руководитель направления политики в сфере азартных игр Минцифры Зоряна Топорецкая. Парламент может рассмотреть изменения уже в сентябре.

Как пояснила чиновница, лотерейный бизнес не имеет прямого отношения к государству, ведь розыгрыши проводят исключительно частные компании. Однако государство продает таким предпринимателям лицензии.

Минцифры получило полномочия по регулированию сферы азартных игр и лотерей 1 апреля 2025 года. За это время нам удалось разработать и утвердить лицензионные условия осуществления лотерейной деятельности, и впервые в истории Украины за лицензию в бюджет поступило 72,6 млн грн. До этого эти лицензии были бесплатными. Это был первый этап реформы,

– пояснила Топорецкая.

Однако со временем компаний стало слишком много. Опыт иностранных партнеров показывает, что достаточно всего трех операторов лотерейного бизнеса, чтобы избежать хаоса. Поэтому Украина переходит на общеевропейскую практику, при которой рынок делят между собой один, два или максимум три надежных игрока.

Стоимость лицензии сейчас установлена на уровне 500 тысяч долларов в год. Отбор будет проводиться после того, как компания продемонстрирует свою финансовую состоятельность. Оператор сможет продолжить работу, если сможет показать прозрачную структуру собственности и отсутствие рисков отмывания денег.

Эта сумма станет лишь стартовой точкой для будущих торгов. Право проводить розыгрыши получит та компания, которая предложит государству самую высокую цену во время открытого аукциона.

Важно и то, что компания должна будет начать работу в течение 6 месяцев, в противном случае – лицензия будет приостановлена, и оператору придется заново приобретать ее на конкурсе.

Мы усиливаем контрольные полномочия регулятора – Государственного агентства "PlayCity" – и расширяем основания для аннулирования лицензии за конкретные нарушения,

– отметила Зоряна Топорецкая.

Важно! Лотереи – это не азартные игры, поэтому операторы не обязаны принимать меры по предотвращению игровой зависимости.

Азартный бизнес приносит деньги в бюджет

Напомним, что легализация сферы игорного бизнеса уже дает ощутимый экономический эффект. За последний год работы государственное агентство PlayCity обеспечило поступление 14 миллиардов гривен налогов от организаторов азартных игр.

Кроме того, государственный бюджет пополнился на 2 миллиарда гривен благодаря продаже лицензий казино и букмекерам. Сами же операторы лотерей за этот период уплатили 72 миллиона гривен за лицензии и еще 74 миллиона гривен в виде налогов.