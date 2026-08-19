Нові правила та вартість ліцензій

Державні лотереї можуть зникнути з українського ринку. Це, зокрема, потрібно, щоб люди не асоціювали азартні ігри з чимось офіційним, тим, що організоване державою. Про підготовку відповідного урядового законопроєкту в ефірі Українського радіо розповіла керівниця напрямку політики у сфері азартних ігор Мінцифри Зоряна Топорецька. Парламент може розглянути зміни вже у вересні.

Як пояснила посадовиця, лотерейний бізнес не має прямого стосунку до держави, адже розіграші проводять виключно приватні компанії. Проте держава продає таким підприємцям ліцензії.

Мінцифри отримало повноваження щодо регулювання сфери азартних ігор та лотерей 1 квітня 2025 року. За цей час нам вдалося розробити і затвердити ліцензійні умови здійснення лотерейної діяльності, і вперше в історії України за ліцензію до бюджету надійшло 72,6 млн грн. До цього часу ці ліцензії були безплатними. Це був перший етап реформи,

– пояснила Топорецька.

Проте з часом компаній з'явилося надто багато. Досвід іноземних партнерів показує, що достатньо лише трьох операторів лотерейного бізнесу, щоб уникнути хаосу. Тож Україна переходить на загальноєвропейську практику, де ринок ділять між собою один, два або максимум три надійні гравці.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Вартість ліцензії зараз встановлена на рівні 500 тисяч доларів за рік. Відбір проводитимуть після демонстрації компанією фінансової спроможності. Оператор продовжуватиме працювати, якщо зможе показати прозору структуру власності та відсутність ризиків відмивання грошей.

Ця сума стане лише стартовим майданчиком для майбутніх торгів. Право проводити розіграші отримає та компанія, яка запропонує державі найбільшу ціну під час відкритого аукціону.

Важливо й те, що компанія повинна буде почати роботу протягом 6 місяців, в іншому випадку – ліцензія буде припинена й оператор матиме знову купувати її на конкурсі.

Ми посилюємо контрольні повноваження регулятора – Державного агентства "PlayCity" і розширюємо підстави для анулювання ліцензії за конкретні порушення,

– зазначила Зоряна Топорецька.

Важливо! Лотереї – це не азартні ігри, тож оператори не повинні робити щось для попередження лудоманії.

Азартний бізнес приносить гроші у бюджет

Нагадаємо, що легалізація сфери грального бізнесу вже дає відчутний економічний ефект. За останній рік роботи державне агентство PlayCity забезпечило надходження 14 мільярдів гривень податків від організаторів азартних ігор.

Крім того, державний бюджет поповнився на 2 мільярди гривень завдяки продажу ліцензій казино та букмекерам. Самі ж оператори лотерей за цей період сплатили 72 мільйони гривень за ліцензії та ще 74 мільйони гривень у вигляді податків.