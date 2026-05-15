Надбавки за стаж платили по-новому: почему тысячи украинцев потеряли часть зарплаты

Украинцы заметили, что в 2024 году надбавка к денежному обеспечению за выслугу лет снизилась с 50% до 30% от обычного оклада. Выплаты снизились в частности у работников судов, которые имеют большой стаж государственной службы. Они годами рассчитывали на стабильную выплату, однако подозревали, что проблема могла возникнуть из-за неправильной трактовки законов.

Почему возникла проблема с расчетом зарплат для тысяч украинцев?

Многие из украинцев сейчас получают меньшую надбавку за выслугу лет. Дошло до того, что дела о невыплате зарплаты в полном объеме пришлось решать в суде. Основной проблемой стал вопрос, какой именно закон регулирует эти надбавки – Закон Украины "О государственной службе" или все же Закон "О Государственном бюджете Украины на 2024 год". О том, как в Верховном суде решили дело женщины, которая имела более 21 года стажа и ежегодно получала гарантированную надбавку, рассказали в Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Смотрите также Вместо мигрантов из Индии: в Украине нашли миллионы людей, которых можно вернуть на работу

Дело №240/7215/24 стало образцовым для разрешения споров из-за возможной коллизии законодательства. Работница суда первой инстанции заявляла, что согласно Закону "О государственной службе" она должна получать 3% за каждый год выслуги, но эта сумма должна быть не более 50% должностного оклада.

Но с 2024 года ей начали платить по другому закону, который предусматривал, что она имеет право на 2% за каждый год, но не более 30%. То есть сумма такой выплаты уменьшилась в разы.

Как решили в Верховном Суде, хотя закон о госбюджете в 2024 году в то время регулировал расходы, однако им нельзя перекрывать действие специального закона о государственной службе. Поэтому выплата за стаж работы должна оставаться именно на уровне 50% от оклада.

В Большой Палате суда такие доводы коллег не поддержали. Специалисты заявили, что когда действующий закон считается таким, что соответствует нормам Конституции, то органы власти должны его выполнять даже несмотря на возможные дискуссии.

Если госслужащий имел должностной оклад 30 тысяч гривен и более 20 лет стажа, то раньше он мог получать надбавку до 15 тысяч гривен. После изменений в 2024 году максимальная надбавка уменьшилась до 9 тысяч гривен. То есть люди фактически потеряли по несколько тысяч гривен ежемесячно.

У Законе "О государственном бюджете на 2024 год" есть заключительные положения, которые позволяют применять другой порядок начисления надбавки. Нормы действующего Закона "О государственной службе" в таком случае можно применять только если они не противоречат бюджету.

Кроме того, Большая Палата определила, что между двумя законами нет коллизии. Хотя и можно подумать, что принцип lex specialis, который позволяет специальному закону иметь преимущество над обычным, можно было бы здесь применить, но законодатели временно приостановили старую норму по оплате труда. То есть на время действия конкретного закона о бюджете и норма, определяющая процент надбавки на уровне 50% не применялась работодателем. Поэтому и делать выводы, ссылаясь на старые решения Верховного Суда было бы неправильно, потому что на время их принятия действовала немного другая система начислений.

Важно! Верховный Суд имеет право заявлять о неконституционности законов, подавая обращение в Конституционный Суд. Но в случае с этими двумя законами этого не делали, что доказывало правильность установленных норм о госбюджете 2024 года.

Минус надбавка, плюс оклад: что изменила реформа оплаты труда?

Вообще уменьшение размера надбавки произошло не только из-за разных норм двух законов, но и вследствие комплексной реформы оплаты труда госслужащих. В 2024 году государство ввело классификацию должностей. При этом удалось изменить структуру зарплаты и в целом увеличить должностные оклады.

Это произошло как единое изменение, поэтому нельзя одновременно и принимать увеличение ставки и требовать оставить надбавку за стаж на уровне прошлого года.

В обобщенных выводах суд четко отметил: в 2024 году надбавка за выслугу лет госслужащим должна начисляться по пункту 12 Закона №3460-IX (о государственном бюджете на 2024 год, – 24 Канал), то есть 2% за каждый год, но не более 30%. Также суд отметил, что это не является произвольным ограничением и не доказывает нарушение прав, потому что изменения происходили вместе с повышением должностных окладов,

– сообщили в Инспекции труда.

Почему решение суда важно сейчас?

Верховный Суд ответил на вопрос, почему в 2024 году была меньше надбавка, чем раньше. Поэтому и появился ориентир для подобных споров, которые могут возникать. Так главным актом, который определяет размер выплаты за выслугу лет, является бюджетный закон. В нем законодатель может менять условия выплат на год. Если норма не была признана неконституционной, то при оплате труда ее обязаны применять.

Поэтому сейчас требовать пересмотра размера надбавок за выслугу лет, оплаченный в 2024 году – не имеет смысла и начисление на уровне 30% от оклада считается правомерным.

Фактически Верховный Суд подтвердил, что государство через закон о бюджете может временно менять условия оплаты труда даже тогда, когда другой закон гарантирует большие выплаты. Юристы опасаются, что такой подход в будущем могут применять и к другим социальным гарантиям. После этого решения стало понятно, что госслужащим стоит обращать внимание на новые правила формирования должностных окладов и премий в 2025 – 2026 годах.

Будет ли в ближайшее время индексация зарплаты?

В Украине планируют изменить механизм индексации зарплат. Правительство уже доработало проект постановления о новом порядке проведения индексации доходов. Индексация зарплаты зависит от индекса потребительских цен, который ежемесячно публикует Госстат.

Когда показатель инфляции превышает порог в 103%, то работникам могут пересчитать зарплату. В начале 2026 года индексацию за предыдущий год "обнулили", поэтому первые месяцы года не учитывались для новых начислений. В апреле индекс инфляции составил лишь 101%, а в мае – 102,7%, поэтому оснований для индексации зарплат пока не возникло.

В госбюджете на 2026 год также закрепили правило, по которому индексация, накопившаяся в 2025 году, не переносится на новый год.