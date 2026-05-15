Чому виникла проблема з розрахунком зарплат для тисяч українців?

Багато хто з українців зараз отримує меншу надбавку за вислугу років. Дійшло до того, що справи про невиплату зарплати в повному обсязі довелося вирішувати в суді. Основною проблемою стало питання, який саме закон регулює ці надбавки – Закон України "Про державну службу" чи все ж Закон "Про Державний бюджет України на 2024 рік". Про те, як у Верховному суді вирішили справу жінки, яка мала понад 21 рік стажу й щорічно отримувала гарантовану надбавку, розповіли в Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Дивіться також Замість мігрантів з Індії: в Україні знайшли мільйони людей, яких можна повернути на роботу

Справа №240/7215/24 стала зразковою для вирішення спорів через можливої колізії законодавства. Працівниця суду першої інстанції заявляла, що згідно з Законом "Про державну службу" вона мала б отримувати 3% за кожен рік вислуги, але ця сума має бути не більше 50% посадового окладу.

Але з 2024 року їй почали платити за іншим законом, який передбачав, що вона має право на 2% за кожен рік, але не більше 30%. Тобто сума такої виплати зменшилася в рази.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Як вирішили у Верховному Суді, хоча закон про держбюджет у 2024 році на той час регулював видатки, проте ним не можна перекривати дію спеціального закону про державну службу. Тому виплата за стаж роботи має залишатися саме на рівні 50% від окладу.

У Великій Палаті суду такі доводи колег не підтримали. Фахівці заявили, що коли чинний закон вважається таким, що відповідає нормам Конституції, то органи влади повинні його виконувати навіть попри можливі дискусії.

Якщо держслужбовець мав посадовий оклад 30 тисяч гривень і понад 20 років стажу, то раніше він міг отримувати надбавку до 15 тисяч гривень. Після змін у 2024 році максимальна надбавка зменшилася до 9 тисяч гривень. Тобто люди фактично втратили по кілька тисяч гривень щомісяця.

У Законі "Про державний бюджет на 2024 рік" є прикінцеві положення, які дозволяють застосовувати інший порядок нарахування надбавки. Норми чинного Закону "Про державну службу" в такому випадку можна застосовувати лише якщо вони не суперечать бюджету.

Крім того, Велика Палата визначила, що між двома законами немає колізії. Хоча й можна подумати, що принцип lex specialis, який дозволяє спеціальному закону мати перевагу над звичайним, можна було б тут застосувати, але законодавці тимчасово призупинили стару норму щодо оплати праці. Тобто на час дії конкретного закону про бюджет та норма, що визначає відсоток надбавки на рівні 50% не застосовувалася працедавцем. А тому й робити висновки, посилаючись на старі рішення Верховного Суду було б неправильно, бо на час їхнього ухвалення діяла трохи інша система нарахувань.

Важливо! Верховний Суд має право заявляти про неконституційність законів, подаючи звернення до Конституційного Суду. Але у випадку з цими двома законами цього не робили, що доводило правильність встановлених норм про держбюджет 2024 року.

Мінус надбавка, плюс оклад: що змінила реформа оплати праці?

Взагалі зменшення розміру надбавки сталося не лише через різні норми двох законів, але й унаслідок комплексної реформи оплати праці держслужбовців. У 2024 році держава запровадила класифікацію посад. При цьому вдалося змінити структуру зарплати й загалом збільшити посадові оклади.

Це відбулося як єдина зміна, тому не можна одночасно й приймати збільшення ставки й вимагати залишити надбавку за стаж на рівні минулого року.

В узагальнених висновках суд чітко зазначив: у 2024 році надбавка за вислугу років держслужбовцям має нараховуватися за пунктом 12 Закону №3460-IX (про державний бюджет на 2024 рік, – 24 Канал), тобто 2% за кожен рік, але не більше 30%. Також суд зазначив, що це не є свавільним обмеженням і не доводить порушення прав, бо зміни відбувалися разом із підвищенням посадових окладів,

– повідомили в Інспекції праці.

Чому рішення суду важливе зараз?

Верховний Суд відповів на питання, чому у 2024 році була менша надбавка, ніж раніше. Тому й з'явився орієнтир для подібних спорів, які можуть виникати. Так головним актом, який визначає розмір виплати за вислугу років, є бюджетний закон. У ньому законодавець може змінювати умови виплат на рік. Якщо норма не була визнана неконституційною, то при оплаті праці її зобов'язані застосовувати.

Тому наразі вимагати перегляд розміру надбавок за вислугу років, сплачений у 2024 році – не має сенсу й нарахування на рівні 30% від окладу вважається правомірним.

Фактично Верховний Суд підтвердив, що держава через закон про бюджет може тимчасово змінювати умови оплати праці навіть тоді, коли інший закон гарантує більші виплати. Юристи побоюються, що такий підхід у майбутньому можуть застосовувати й до інших соціальних гарантій. Після цього рішення стало зрозуміло, що держслужбовцям варто звертати увагу на нові правила формування посадових окладів і премій у 2025 – 2026 роках.

Чи буде найближчим часом індексація зарплати?

В Україні планують змінити механізм індексації зарплат. Уряд уже доопрацював проєкт постанови про новий порядок проведення індексації доходів. Індексація зарплати залежить від індексу споживчих цін, який щомісяця публікує Держстат.

Коли показник інфляції перевищує поріг у 103%, то працівникам можуть перерахувати зарплату. На початку 2026 року індексацію за попередній рік "обнулили", тому перші місяці року не враховувалися для нових нарахувань. У квітні індекс інфляції становив лише 101%, а в травні – 102,7%, тому підстав для індексації зарплат поки не виникло.

У держбюджеті на 2026 рік також закріпили правило, за яким індексація, що накопичилася у 2025 році, не переноситься на новий рік.