Чи можна замінити безоплатного адвоката на власний розсуд?

Практика Верховного Суду показує, що державний захисник не підлягає заміні, якщо цього забажав підсудний. Так в органі розповіли про справу №128/951/21, де підсудний розповідав про нібито порушення з боку суду його права на захист. Особі нібито не дозволили залучити іншого адвоката.

Суди попередніх інстанцій розглянули справу чоловіка та визнали його винним у вчиненні розбою. Інтереси українця захищала державна адвокатка, яка надає послуги безкоштовно. В апеляційному суді чоловік вимагав змінити йому адвоката. Це було його усне клопотання, яке не задовольнили.

Своє бажання обвинувачуваний пояснив. Чоловік говорив, що не задоволений послугами адвокатки, яка лише номінально намагалася його захистити. Тому він хотів відмовитися від її послуг, а натомість родичі обіцяли залучити для розв'язання його справи іншого адвоката.

Суд запитав про конкретні підстави зміни адвоката, проте чоловік жодних аргументів щодо поганої роботи адвоката не навів.

Суд погодився на зміну захисника, але надалі новий адвокат до чоловіка не з'явився. Тому суд не підтримав клопотання й звернув увагу на частину 1 статті 13 Закону "Про безоплатну правову допомогу". У ньому йдеться, що держава в деяких випадках покриває витрати на вторинну правову допомогу. Таким чином створюються рівні можливостей для доступу громадян до правосуддя.

Важливо! Адвокатів у системі безоплатної правової допомоги призначають через спеціальні центри. Їхні послуги оплачує держава для людей, які не можуть самостійно найняти захисника.

Але водночас, користуючись цим правом, людина не може вільно обирати собі захисника. Адвокат призначається постановою слідчого, прокурора або суддівською ухвалою.

Тому особа, що отримує безоплатну вторинну правову допомогу, не може на власний розсуд вимагати від суду заміни захисника за призначенням з особистих мотивів за відсутності обґрунтованих підстав для цього. Колегія суддів Касаційного кримінального суду погодилася з такими висновками апеляційного суду,

– пишуть фахівці в огляді цієї справи.

Фактично Верховний Суд пояснив, що людина не може вимагати заміни державного адвоката лише через особисте невдоволення або недовіру без конкретних доказів неналежного захисту.

Водночас вимагати зміни безоплатного адвоката людина може, коли він не з’являється на засідання, не виконує своїх обов’язків, чи будь-яким чином порушує право людини на захист.

Рішення Верховного Суду може стати орієнтиром для інших у справах, де обвинувачені намагаються затягувати процес через безпідставні вимоги про зміну захисника. Право на захист не означає безумовної можливості обирати державного адвоката.

Що відомо про безоплатну допомогу адвоката в Україні?

Система безоплатної правничої допомоги успішно працює в Україні, захищаючи тих, хто не може собі дозволити платного адвоката. Так за даними БПД, у 2025 році їхні юристи та адвокати надали понад 803 тисячі послуг. Більше, ніж 105 тисяч випадків стосувалися кримінальних проваджень та адміністративних справ.

Безоплатну правничу допомогу можуть отримати не лише громадяни держави, а й іноземці, біженці та особи без громадянства, які перебувають під юрисдикцією України. Первинна допомога передбачає юридичні консультації, роз’яснення прав і допомогу зі складанням заяв чи скарг. Вторинна правова допомога вже охоплює захист у суді.

Аби отримати безоплатну допомогу юристів та адвокатів, потрібно звернутися до центрів або бюро правової допомоги, зателефонувати на гарячу лінію системи БПД або скористатися онлайн-консультацією.