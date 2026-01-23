Наследство подлежит налогообложению: сколько придется заплатить в 2026 году

В Украине налогообложение наследства не имеет единой ставки: в зависимости от степени родства наследника и его налогового статуса. При этом налог может не начисляться вообще или составлять 5% или 18% от стоимости унаследованного имущества.

Какой налог на наследство действует в Украине?

Наследование в Украине это передача имущественных прав и обязанностей от умершего лица к его наследникам на основании завещания или по закону. Как и получение имущества в дар, наследство подпадает под правила налогообложения, уточняется в Налоговом кодексе Украины.

В то же время отдельного специального налога на наследство в украинском законодательстве не существует. Поэтому налогообложение осуществляется в пределах налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Прежде всего, нулевая ставка налога применяется к наследникам первой и второй степеней родства.

К первой степени относятся муж или жена умершего, его родители и дети, в частности усыновленные или рожденные после смерти наследодателя, уточняет Гражданский кодекс Украины. Вторая степень охватывает родных братьев и сестер, бабушку и деда с обеих сторон, а также внуков. Для этих категорий наследников налог на наследство не начисляется.

Если наследник не является членом семьи первой или второй степени родства, к стоимости унаследованного имущества применяется ставка НДФЛ 5%. Это правило действует в случаях, когда и наследодатель, и наследник являются резидентами Украины, но между ними нет близких родственных связей.

Справочно: Ставка 18% используется в случаях, связанных с нерезидентами. Она применяется, если наследство получается от наследодателя-нерезидента Украины или если наследник сам является нерезидентом независимо от степени родства.

Кроме этого, при налогооблагаемом наследстве дополнительно уплачивается военный сбор в размере 1,5%. Для наследства с нулевой ставкой этот сбор не применяется.

Обязательно ли подавать налоговую декларацию при получении наследства?

Налоговые обязанности наследников также зависят от ставки налогообложения. Лица, которые получили наследство по нулевой ставке, не обязаны подавать налоговую декларацию.

Зато наследники, которые платят 5% или 18% НДФЛ, должны задекларировать доход в годовой декларации об имущественном состоянии и доходах и включить его в общий налогооблагаемый доход.

