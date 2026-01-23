Який податок на спадщину діє в Україні?

Спадкування в Україні це передання майнових прав та обов’язків від померлої особи до її спадкоємців на підставі заповіту або за законом. Як і отримання майна у дар, спадщина підпадає під правила оподаткування, уточнюється у Податковому кодексі України.

Водночас окремого спеціального податку на спадщину в українському законодавстві не існує. Тому оподаткування здійснюється в межах податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Перш за все, нульова ставка податку застосовується до спадкоємців першого та другого ступенів спорідненості.

До першого ступеня належать чоловік або дружина померлого, його батьки та діти, зокрема усиновлені або народжені після смерті спадкодавця, уточнює Цивільний кодекс України. Другий ступінь охоплює рідних братів та сестер, бабу та діда з обох боків, а також онуків. Для цих категорій спадкоємців податок на спадщину не нараховується.

Якщо спадкоємець не є членом сім’ї першого або другого ступенів спорідненості, до вартості успадкованого майна застосовується ставка ПДФО 5%. Це правило діє у випадках, коли і спадкодавець, і спадкоємець є резидентами України, але між ними немає близьких родинних зв’язків.

Довідково: Ставка 18% використовується у випадках, пов’язаних з нерезидентами. Вона застосовується, якщо спадщина отримується від спадкодавця-нерезидента України або якщо спадкоємець сам є нерезидентом незалежно від ступеня спорідненості.

Окрім цього, при оподатковуваній спадщині додатково сплачується військовий збір у розмірі 1,5%. Для спадщини з нульовою ставкою цей збір не застосовується.

Чи обовʼязково подавати податкову декларацію при отриманні спадщини?

Податкові обов’язки спадкоємців також залежать від ставки оподаткування. Особи, які отримали спадщину за нульовою ставкою, не зобов’язані подавати податкову декларацію.

Натомість спадкоємці, які сплачують 5% або 18% ПДФО, повинні задекларувати дохід у річній декларації про майновий стан і доходи та включити його до загального оподатковуваного доходу.

