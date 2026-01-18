Скільки українців сплатили податок на нерухомість у 2025?
Загалом у 2025 році податок на нерухомість сплатили – приблизно 1,1 мільйона українців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.
Читайте також Пара купила будинок і знайшла "секретний" поверх – відео знахідки зібрало мільйони переглядів
Зростання надходжень свідчить про підвищення податкової дисципліни та відповідальне ставлення платників до виконання своїх податкових зобов'язань,
– наголосила податкова.
Цікаво! У 2025 році надходження за податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, були на 19,3% або на 2,1 мільярда гривень більші ніж у 2024.
Де сплатити найбільше:
- лідерами є кияни – 2,5 мільярда гривень за 2025 рік;
- Львівська область – 1,3 мільярда гривень;
- Київська – 1,3 мільярда гривень;
- Дніпропетровська – 1,2 мільярда гривень.
Зауважимо, що у 2026 році фізособи будуть сплачувати податок за 2025 рік. Для українців цей платіж зросте. Хоча ставки, залишаються ті, що і були, повідомляє ГУ ДПС України у Львівській області.
Розмір податку змінюється, оскільки змінився розмір мінімальної заробітної плати. Для прикладу: ставка податку по Львову становить один відсоток від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 1 січня 2025 року (8 тисяч гривень) та дорівнюватиме 80 гривень за 1 квадратний метр надлишкової площі,
– наголошує видання.
Що важливо знати про податок на нерухомість зараз?
Надходження від такого податку спрямовуються у місцеві бюджети. За допомогою цих коштів фінансуються соціально важливі програми. До того ж гроші витрачаються на розвиток інфраструктури.
Такий податок платиться за житлову та нежитлову нерухомість. Його мають сплачувати юридичні, фізичні особи та навіть нерезиденти, за певних умов.