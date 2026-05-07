Нардеп сообщила, есть ли шансы изменить новый скандальный Гражданский кодекс Украины

В конце апреля Верховная Рада приняла в первом чтении проект нового Гражданского кодекса Украины. Нынешняя версия в любом случае нуждается в доработке.

Народный депутат Инна Совсун рассказала 24 Каналу, что по состоянию на сейчас народные депутаты готовят законопроект ко второму чтению и вносят поправки. Уже сейчас поступают замечания от профессиональных общественных организаций, которые тоже нужно учесть.

Удастся ли обновить новую версию Гражданского кодекса?

По словам Совсун, сейчас все зависит от политической воли действующей власти. Нельзя сказать, что шансы на изменения невероятно высоки. Но они не являются нулевыми.

Также показательна реакция европейских партнеров. Там обеспокоены тем, что происходит вокруг ситуации с Гражданским кодексом.

В публичные и непубличной коммуникации они возмущены этим. Там давят на уровне правительства и парламента, чтобы вопрос с изменениями в кодекс адекватно решили и привели его в соответствие с европейскими обязательствами Украины. Может ли спикер Стефанчук и другие коллеги силой протащить эту версию? Не могу это исключать. Но им сложно будет объяснить это европейским партнерам,

– отметила Совсун.

Что не так с новым Гражданским кодексом?

Гражданский кодекс – фундаментальный документ, который является базой для всех отношений между гражданами. Его не обновляли с 2003 года. Соответственно определенные нормы уже давно устарели. Поэтому закон нуждался в существенном обновлении. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что над новым документом работали более 300 юристов в течение 7 лет.

Верховную Раду критикуют за то, что они приняли такой фундаментальный законопроект в первом чтении всего за 3 недели. Этого недостаточно, чтобы полностью рассмотреть все нормы. Нельзя рассматривать документ, который будет регулировать гражданские отношения на годы вперед, фактически без всякого обсуждения. Это создает риски для граждан из-за возможных правовых противоречий.

Как отметила Совсун, обновление кодекса действительно нужно. Однако есть вопрос, как это происходит и кого привлекали к разработке. Текст писали юристы преимущественно из академической среды. Некоторые конкретные вопросы следовало бы передать экспертам. К примеру, были дискуссии в сообществе врачей по репродуктивным правам. Но никто так и не спросил их мнения.

Одним из самых дискуссионных является введение термина "добропорядочность", который предлагают применять к широкому кругу гражданских отношений. Хотя никто не может объяснить, по каким критериям она определяется.

Обратите внимание! Адвокат Станислав Лифлянчик в комментарии 24 Каналу сообщил, что законодатели выбрали неудачное время для такой масштабной реформы. Украина находится в войне, а Гражданский кодекс является базой для отношений между гражданами. Его радикальное обновление может принести правовую нестабильность. Нужно будет время на адаптацию. А суды, бизнес и граждане могут по-разному трактовать нормы.

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка сообщил, что перед вторым чтением состоятся дебаты. Там учтут все замечания и доработают законопроект. Очевидно, что понадобится несколько месяцев, чтобы полностью подготовить кодекс.