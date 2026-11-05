Правило есть: адвокат объяснил, накажут ли военнообязанного за невозвращение в Украину

Существует ли у мужчин обязанность возвращаться в Украину

Постановление Кабинета Министров Украины №57 "О правилах пересечения государственной границы" устанавливает возрастные ограничения в диапазоне от 23 до 60 лет. Мужчинам этого возраста выезд может быть ограничен. И в этом же документе прописано, кто должен вернуться через определенное время после законного пересечения границы. Об этом рассказал адвокат Алексей Мендрух.

В частности, основанием для выезда из Украины может служить сопровождение лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, лиц, нуждающихся в постоянном уходе. Если военнообязанный выехал за пределы страны, то вернуться он должен не позднее, чем тот человек, которого он сопровождал.

Мужчина может пересечь государственную границу, но если он возвращается не вместе с ребенком, не вместе с женой, не вместе с родителями, то он уже считается нарушителем,

– сказал эксперт.

Алексей Мендрух обратил внимание, что обязанность по возвращению закреплена в постановлении, но при этом отсутствует ответственность за игнорирование этого требования.

К слову! Законодатели разрабатывали законопроект, который мог бы установить наказание за несвоевременное возвращение из-за границы. Однако документ уже более года не рассматривается.

Пересечение границы после нарушения сроков

Адвокат отметил, что у пограничников могут возникнуть вопросы, например, в следующий раз, когда военнообязанный попытается выехать. И это в некоторых случаях может стать основанием для отказа в пересечении границы.

Законодательных оснований для этого нет. Постановление Кабмина № 57 не связывает невозвращение или несвоевременное возвращение с последующим запретом на пересечение государственной границы. Если бы это было связано, то даже в этом пункте, скорее всего, во втором предложении было бы что-то вроде "в дальнейшем запрещается пересекать государственную границу на тех же основаниях",

– подытожил Алексей Мендрух.

Можно ли обжаловать отказ в выезде

По словам эксперта, отказ в выезде за границу при наличии оснований в целом является незаконным. Соответствующее постановление Государственной пограничной службы – это административный акт, который можно обжаловать.

Адвокат рассказал, предусмотрена ли обязанность по возвращению после законного выезда: видео

Напомним, мужчины с отсрочкой по уходу за лицом с инвалидностью могут выехать за границу, если такой человек уже находится за границей. Для выезда необходимо иметь загранпаспорт, военно-учетный документ, свидетельство о браке, документы об инвалидности и консульский учет супруги.

Военнообязанные могут пересекать границу во время военного положения только при наличии определенных оснований, которые в последнее время остаются неизменными.