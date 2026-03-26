Документы показали правду: в Харькове мужчина оспаривал штраф ТЦК, который списали через год

Мужчина в Харькове оспаривал штраф от ТЦК из-за того, что его не предупредили о взыскании. Гражданин даже не знал об открытии производства против него.

Поддержал ли суд обжалование штрафа ТЦК?

Немышлянский районный суд Харькова рассматривал обжалование штрафа от ТЦК, который прислали из-за отказа от прохождения военно-врачебной комиссии. В материалах дела №520/247/26 указанные позиции мужчины и представителей ТЦК, по которым суд принял решение.

Смотрите также На Волыни водитель "прокатил" работника ТЦК на капоте собственного автомобиля

В суде мужчина объяснял, что не получал предупреждения о штрафе и узнал о нем только когда с карты списали деньги. Это произошло почти через год.

Сначала суд согласился, что были уважительные причины на неуплату штрафа, поэтому человек может его обжаловать. Но позже установил, что на самом деле взыскание было законным, в результате в иске было отказано.

Как рассказал мужчина, ТЦК принудительно доставили его в медицинское учреждение на военно-врачебную комиссию. Он отказался от осмотра по состоянию здоровья и отсутствие собственных медицинских документов. Истец рассказал, что не получал оповещение об открытии производства и ему не объяснили его права. А на момент вынесения постановления он вообще находился на лечении.

Однако территориальный центр комплектования отрицал все доводы мужчины. Представители говорят, что мужчине предложили получить повестку для прохождения ВВК, от чего он отказался.

В то же время протокол мужчине вынесли в соответствии с законом и получил уведомление о дате и времени рассмотрения дела. Истец якобы и поставил там свою подпись.

То есть все обстоятельства подтверждались протоколом об административном нарушении и актом отказа. Суд пришел к выводу, что мужчине все же сообщили о дате, время и место рассмотрения дела.

Мужчина не отрицал отзыв. Кроме того, суду он предоставил справку об амбулаторном лечении. Это, по мнению суда, не могло стать причиной для неявки в суд или сообщения о причинах неявки.

Более того, суд определил, что противозаконно действовал сам человек, ведь отказ от прохождения ВВК в период действия военного положения нарушает часть 3 статьи 210-1 КУоАП. А доводы о неуведомлении о рассмотрении дела опровергнуто протоколом.

Теперь для мужчины восстановлен срок на обращение в суд, но в действиях ответчика – ТЦК – нарушений не обнаружено.

Что еще стоит знать о мобилизации в Украине?