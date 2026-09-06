Не только через "Резерв+": как украинцам оформить отсрочку

Украинцы могут оформить отсрочку от мобилизации как онлайн, так и офлайн. Онлайн она оформляется через приложение "Резерв+".

Как получить отсрочку от мобилизации без приложения "Резерв+"

Но оформить отсрочку можно и без приложения, почему подчеркнули в Министерстве обороны Украины.

В настоящее время документы принимают в ЦПАУ. Это может быть актуально для следующих категорий лиц:

тип отсрочки данного лица еще не оцифрован;

человек не пользуется смартфоном;

у украинца есть бумажные документы;

в реестрах имеются неполные данные.

Администратор примет документы и отправит их в ТЦК. После рассмотрения человек получит бумажную версию документа. Рассмотрение может занять неделю или две.

При этом ЦПАУ не принимает решения об отсрочке от мобилизации. Центр лишь передает документы в ТЦК.

Напомним, что важным моментом остается наличие при себе документов, подтверждающих право на отсрочку. Это может быть как электронный военно-учетный документ, так и бумажная справка.

В частности, если в системе "Резерв+" проводятся технические работы, то военнообязанным следует позаботиться о наличии бумажного документа при себе.

Кроме того, данные могут запрашивать у некоторых женщин. Речь идет об оформлении временной защиты в некоторых странах Евросоюза.