Как получить отсрочку от мобилизации без приложения "Резерв+"
Но оформить отсрочку можно и без приложения, почему подчеркнули в Министерстве обороны Украины.
В настоящее время документы принимают в ЦПАУ. Это может быть актуально для следующих категорий лиц:
- тип отсрочки данного лица еще не оцифрован;
- человек не пользуется смартфоном;
- у украинца есть бумажные документы;
- в реестрах имеются неполные данные.
Администратор примет документы и отправит их в ТЦК. После рассмотрения человек получит бумажную версию документа. Рассмотрение может занять неделю или две.
При этом ЦПАУ не принимает решения об отсрочке от мобилизации. Центр лишь передает документы в ТЦК.
Напомним, что важным моментом остается наличие при себе документов, подтверждающих право на отсрочку. Это может быть как электронный военно-учетный документ, так и бумажная справка.
В частности, если в системе "Резерв+" проводятся технические работы, то военнообязанным следует позаботиться о наличии бумажного документа при себе.
Кроме того, данные могут запрашивать у некоторых женщин. Речь идет об оформлении временной защиты в некоторых странах Евросоюза.