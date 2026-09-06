Як отримати відстрочку від мобілізації без Резерв+

Але оформити відстрочку можна і без застосунку, про що наголосили у Міністерстві оборони України.

Наразі документи приймають у ЦНАПі. Це може бути актуально для таких типів людей:

тип відстрочки особи ще не цифровізований;

людина не користується смартфоном;

українець має паперові документи;

наявні неповні дані в реєстрах.

Адміністратор прийме документи та надішле їх до ТЦК. Після розгляду людина отримає видасть паперову версію документа. Розгляд може тривати тиждень або два.

Водночас ЦНАП не ухвалює рішення про відстрочку від мобілізації. Центр лише передає документи до ТЦК.

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Нагадаємо, що важливим моментом залишається наявність при собі документів, які підтверджують право на відстрочку. Це може бути як електронний військово-обліковий документ, так і паперова довідка.

Зокрема, якщо у Резерв+ відбуваються технічні роботи, то військовозобов'язаним слід подбати про фізичний документ при собі.

Крім того, запитувати дані можуть в деяких жінок. Йдеться про оформлення тимчасового захисту в деяких країнах Євросоюзу.