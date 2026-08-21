Чому в ЄС можуть запитувати дані з "Резерв+"

Про можливі випадки запитування даних із "Резерв+" під час оформлення тимчасового захисту повідомили в департаменті консульської служби МЗС України. У відомстві наголосили, що наразі йдеться не про масову практику.

Такі ситуації пов'язують із новими правилами ЄС щодо оформлення тимчасового захисту, які були запроваджені рішенням Ради Євросоюзу від 30 липня.

Водночас у країнах ЄС поки немає єдиного підходу до практичного застосування цих норм. Через це в окремих випадках українські громадяни можуть стикатися із запитами щодо підтвердження свого статусу або виконання військового обов'язку.

Раніше представник Єврокомісії пояснював, що відповідні правила не передбачають розмежування за статтю, якщо йдеться про військовий обов'язок. Тому питання може стосуватися як чоловіків, так і жінок, які є військовозобов'язаними в Україні.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Українська сторона очікує, що Євросоюз найближчим часом надасть додаткові роз'яснення та врегулює практику застосування нових норм.

Що радить українцям МЗС

Поки питання залишається неврегульованим, МЗС України рекомендує громадянам незалежно від статі та віку під час перетину державного кордону просити прикордонників поставити в закордонному паспорті відмітку про виїзд з України.

Така відмітка може стати документальним підтвердженням факту перетину кордону та дати виїзду з України, якщо надалі виникнуть питання під час оформлення документів у країнах ЄС.

Водночас із заяви МЗС не випливає, що всім українкам у Євросоюзі обов'язково потрібно показувати "Резерв+" для отримання тимчасового захисту. Наразі йдеться про окремі випадки, а українська та європейська сторони мають напрацювати єдиний підхід до застосування нових правил.

Тому українцям, які планують оформлювати тимчасовий захист у ЄС, варто стежити за офіційними роз'ясненнями держави перебування та українських дипломатичних установ.

Раніше ми розповідали про те, що оформлення документів за кордоном несподівано ускладнилося через нові бюрократичні вимоги. Жінки зіткнулися з необхідністю доводити свій статус через військовий застосунок.