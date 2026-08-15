Про це повідомили в МЗС.
Міністерство закордонних справ підтвердило випадки, коли в окремих країнах Європейського Союзу під час оформлення тимчасового захисту в українок запитували дані з Резерв+.
У відомстві пояснили, що така ситуація виникла через нові правила ЄС та відсутність єдиного підходу до їх практичного застосування на місцях.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Європейські чиновники не завжди розуміють тонкощі українського законодавства, тому іноді вимагають військово-облікові документи навіть у тих, хто не є військовозобов'язаним.
Водночас дипломати наголошують, що подібні інциденти не мають масового характеру.
Якщо заявник може підтвердити законність виїзду з України, необхідності надавати дані з Резерв+ виникати не має,
– зазначили представники міністерства.
Наразі українське МЗС очікує від європейських партнерів уніфікованих роз'яснень, щоб уникнути плутанини в майбутньому.
Також у Центрі протидії дезінформації наголосили, що інформація про нібито обов'язкове пред'явлення Резерв+ 18-річними українками для отримання тимчасового захисту в ЄС є маніпулятивною.
Рішення Ради ЄС 2026/1912 передбачає перевірку військового статусу лише для окремої категорії нових заявників після 31 липня 2026 року.
Норма стосується людей, які вже мають військовий обов'язок відповідно до українського законодавства, і є гендерно нейтральною.
Тобто вимога може поширюватися як на чоловіків, так і на жінок із відповідним військовим статусом, але не стосується автоматично всіх 18-річних українок, зокрема цивільних чи студенток.
Російська пропаганда перекручує зміст рішення, перетворюючи норму для конкретної категорії заявників на нібито загальну вимогу для всіх 18-річних українок,
– заявили у ЦПД.
Нагадаємо, раніше ми писали, що нові правила надання захисту в ЄС вже почали діяти на практиці, і випадки перевірки застосунку в жінок фіксували, зокрема, в іспанському Мадриді.
Також через посилення вимог десятки українців втратили тимчасовий захист у Чехії, оскільки не змогли надати підтвердження виконання військового обов'язку.