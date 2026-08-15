Про це повідомили в МЗС.

Міністерство закордонних справ підтвердило випадки, коли в окремих країнах Європейського Союзу під час оформлення тимчасового захисту в українок запитували дані з Резерв+.

У відомстві пояснили, що така ситуація виникла через нові правила ЄС та відсутність єдиного підходу до їх практичного застосування на місцях.

Європейські чиновники не завжди розуміють тонкощі українського законодавства, тому іноді вимагають військово-облікові документи навіть у тих, хто не є військовозобов'язаним.

Водночас дипломати наголошують, що подібні інциденти не мають масового характеру.

Якщо заявник може підтвердити законність виїзду з України, необхідності надавати дані з Резерв+ виникати не має,

– зазначили представники міністерства.

Наразі українське МЗС очікує від європейських партнерів уніфікованих роз'яснень, щоб уникнути плутанини в майбутньому.

Також у Центрі протидії дезінформації наголосили, що інформація про нібито обов'язкове пред'явлення Резерв+ 18-річними українками для отримання тимчасового захисту в ЄС є маніпулятивною.

Рішення Ради ЄС 2026/1912 передбачає перевірку військового статусу лише для окремої категорії нових заявників після 31 липня 2026 року.

Норма стосується людей, які вже мають військовий обов'язок відповідно до українського законодавства, і є гендерно нейтральною.

Тобто вимога може поширюватися як на чоловіків, так і на жінок із відповідним військовим статусом, але не стосується автоматично всіх 18-річних українок, зокрема цивільних чи студенток.

Російська пропаганда перекручує зміст рішення, перетворюючи норму для конкретної категорії заявників на нібито загальну вимогу для всіх 18-річних українок,

– заявили у ЦПД.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нові правила надання захисту в ЄС вже почали діяти на практиці, і випадки перевірки застосунку в жінок фіксували, зокрема, в іспанському Мадриді.

Також через посилення вимог десятки українців втратили тимчасовий захист у Чехії, оскільки не змогли надати підтвердження виконання військового обов'язку.