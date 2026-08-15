Об этом сообщили в МИД.

Министерство иностранных дел подтвердило случаи, когда в отдельных странах Европейского Союза при оформлении временной защиты у украинок запрашивали данные из Резерв+.

В ведомстве пояснили, что такая ситуация возникла из-за новых правил ЕС и отсутствия единого подхода к их практическому применению на местах.

Европейские чиновники не всегда понимают тонкости украинского законодательства, поэтому иногда требуют военно-учетные документы даже у тех, кто не является военнообязанным.

В то же время дипломаты подчеркивают, что подобные инциденты не носят массового характера.

Если заявитель может подтвердить законность выезда из Украины, необходимости предоставлять данные из Резерв+ не возникает,

– отметили представители министерства.

В настоящее время украинский МИД ожидает от европейских партнеров унифицированных разъяснений, чтобы избежать путаницы в будущем.

Также в Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что информация о якобы обязательном предъявлении Резерв+ 18-летними украинками для получения временной защиты в ЕС является манипулятивной.

Решение Рады ЕС 2026/1912 предусматривает проверку военного статуса только для отдельной категории новых заявителей после 31 июля 2026 года.

Норма касается лиц, которые уже имеют военную обязанность в соответствии с украинским законодательством, и является гендерно-нейтральной.

То есть требование может распространяться как на мужчин, так и на женщин с соответствующим военным статусом, но не касается автоматически всех 18-летних украинок, в частности гражданских лиц или студенток.

Российская пропаганда искажает суть решения, превращая норму для конкретной категории заявителей в якобы общее требование для всех 18-летних украинок,

– заявили в ЦПД.

Напомним, ранее мы писали, что новые правила предоставления защиты в ЕС уже начали действовать на практике, и случаи проверки приложения у женщин фиксировались, в частности, в испанском Мадриде.

Также из-за ужесточения требований десятки украинцев лишились временной защиты в Чехии, поскольку не смогли предоставить подтверждение выполнения воинской обязанности.