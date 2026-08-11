Как происходит предоставление временной защиты после изменений от 5 августа?

Изменения в правилах предоставления временной защиты постепенно вводятся в странах Европы. Уже известно, что, в частности, Испания в нескольких регионах не предоставляет защиту военнообязанным. В сети распространяются различные сведения о новых правилах: люди пишут, что знают об отказах даже женщинам, которые никак не могли предъявить Резерв+. О главном рассказывает 24 Канал.

Важно, что в новых правилах не уточняется, что отказы будут выдаваться именно мужчинам призывного возраста, у которых есть все основания для службы в армии. Речь идет о том, что Резерв+ должны проверять у военнообязанных. А такими, как известно, являются и некоторые из женщин. Поэтому вполне реально, что даже у женщин могут потребовать доказательства, поскольку в ЕС часто не разбираются в деталях украинского законодательства.

Пользователь Роман Ващук, эксперт по бизнесу в Румынии, написал в Threads, как сейчас предоставляется временная защита. Согласно его информации, Резерв+ действительно уже запрашивают в разных странах ЕС при попытке получить временную защиту.

Он добавляет, что некоторые страны Европы не разбираются, имеет ли человек отсрочку и имел ли он право законно выезжать за границу. Если в Резерв+ стоит отметка "Военнообязанный", то в предоставлении защиты, скорее всего, откажут. То есть должно быть указано, что человек не является военнообязанным или исключен из учета.

Важно также и то, что гражданин, желающий получить защиту, должен легально пересечь именно украинскую границу. То есть если гражданин попал в Польшу легально из Румынии, а в Румынию попал не через пункт пропуска, то в предоставлении защиты также откажут.

Ващук обратил внимание, что он лично не видел, что в Румынии у женщин запрашивают Резерв+. Но вот в испанском Мадриде такие случаи действительно были. Женщины не могли доказать, что могут свободно пересекать границу и что военная обязанность их не касается, потому что им отказывали в статусе.

Кроме того, эксперт добавил, что лицам, пытающимся податься на получение статуса "беженца", положительного решения нет ни одного.

В сети пишут о применении новых правил в Испании

Тотальные проверки украинцев, вероятно, уже ведутся в Мадриде и Аликанте. Мужчины, желающие получить временную защиту, должны предъявлять Резерв+. Статус предоставляется, если украинец снят с воинского учета или имеет отсрочку – испанские службы понимают, что это законное основание для неслужения в армии.

Если таких отметок нет, то заявки даже не рассматриваются. При этом это касается и тех, кто недавно прибыл в Европу, и тех, кто уже имел временную защиту в других странах.



Новые правила для тех, кто хочет получить временную защиту в Испании / Фото из соцсетей

На данный момент из новых требований пока неясно, какой штамп должны предъявлять украинцы в загранпаспорте, если при выезде пограничники уже не ставят печати в соответствии с новыми правилами. Однако отказы чаще всего связаны именно с проверкой в системе Резерв+ и наличием статуса "военнообязанный".

Напомним, ЕС продлил временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года. Она по-прежнему дает право на легальное пребывание, а в зависимости от страны также позволяет иметь жилье, медицинскую помощь, образование и работу. В то же время для мужчин призывного возраста, которые впервые будут обращаться за временной защитой, ввели дополнительное требование – подтверждение законности выезда из Украины, прав на отсрочку или иного законного основания для освобождения от воинской обязанности.

Это не касается мужчин, которые уже получили временную защиту ранее. Они могут пользоваться ею до истечения действующего срока.

Нововведение связано именно с необходимостью для Украины сохранять мобилизационный ресурс. Европа хочет, чтобы мужчины призывного возраста, выезжающие за границу, имели законные основания для этого.