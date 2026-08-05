Почему мужчинам больше не будут предоставлять временную защиту в ЕС

В настоящее время до 4 марта 2028 года Европейский Союз будет предоставлять убежище украинским беженцам. Как и раньше, граждане имеют право легально находиться в странах ЕС, а в некоторых из них – получать вид на жительство и жилье, медицинское обслуживание, образование для детей и трудоустройство. Изменение срока утверждено решением Рады ЕС № 2026/1912.

Однако Европа стремится содействовать как защите перемещенных лиц, так и оборонным потребностям Украины. Зная о проблемах с мобилизацией, партнеры решили не предоставлять временную защиту мужчинам призывного возраста, которые не смогут подтвердить выполнение своих воинских обязанностей.

То есть, если украинец впервые будет обращаться к властям с просьбой предоставить защиту, то он дополнительно должен предъявить данные о законности выезда из Украины, право на отсрочку от мобилизации или другой документ, подтверждающий его освобождение от службы.

В то же время мужчины, уже имеющие статус беженца в ЕС, могут пользоваться этим правом до конца его срока. Ведь изменения вступили в силу с 5 августа 2026 года, поэтому не касаются тех, кто получил статус беженца ранее.

Новые правила призваны помочь Украине не терять мужчин призывного возраста, которые могут уезжать за границу, используя различные законные или незаконные возможности. Если гражданин подтвердил, что он не может быть полезен во время мобилизации, или же выполнил свой воинский долг, то получение временной защиты остается возможным.

Можно считать такое правило дискриминационным, но, учитывая потребности Украины в защите, оно представляется вполне логичным, полагают эксперты.

К слову, на данный момент более 4,3 миллиона украинцев покинули свои дома и получили временную защиту в ЕС. Германия, Польша и Чехия остаются лидерами среди стран, принявших наибольшее количество беженцев из Украины.