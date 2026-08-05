Чому чоловікам більше не даватимуть тимчасовий захист в ЄС

Наразі до 4 березня 2028 року Європейський Союз надаватиме притулок для українських біженців. Як і раніше, громадяни мають право легально перебувати в країнах ЄС, в деяких з них – отримувати проживання та житло, медичне обслуговування, освіту для дітей та працевлаштування. Зміна терміну затверджена рішенням Ради ЄС №2026/1912.

Проте Європа хоче сприяти як захисту переміщених осіб, так й оборонним потребам України. Знаючи про проблеми з мобілізацією, партнери вирішили не надавати тимчасовий захист чоловікам призовного віку, які не зможуть підтвердити виконання своїх військових обов’язків.

Тобто, якщо українець уперше буде звертатися до влади з проханням надати захист, то він додатково має показати дані про законність виїзду з України, право на відстрочку від мобілізації, чи інший документ, що доводить його звільнення від служби.

Водночас чоловіки, які вже мають захист у ЄС, можуть користуватися цим правом до кінця його строку. Адже зміни набули чинності від 5 серпня 2026 року, тому не стосуються тих, хто отримав захист раніше.

Нові правила покликані допомогти Україні не втрачати чоловіків призовного віку, які можуть їхати за кордон за допомогою різних законних, чи ні можливостей. Якщо громадянин підтвердив, що він не може бути корисним під час мобілізації, або ж виконав свій військовий обов'язок, то отримання тимчасового захисту залишається можливим.

Можна вважати таке правило дискримінаційним, але з огляду на потреби в захисті України, воно видається цілком логічним, вважають експерти.

До слова, станом на зараз понад 4,3 мільйона українців залишили свої домівки та отримали тимчасовий захист у ЄС. Німеччина, Польща та Чехія залишаються лідерами серед країн, які прийняли найбільше біженців з України.