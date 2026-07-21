Оновлені дані показали, у яких державах зараз живе найбільше українців, а також жителі яких регіонів найчастіше виїжджали за кордон. Про це йдеться у травневому моніторингу Міністерства економіки та довкілля України з посиланням на дані УВКБ ООН, передає 24 Канал.
Найбільше українців перебуває в Німеччині та Польщі
Найбільше українських біженців зараз перебуває в Німеччині – близько 1,28 мільйона людей. У Польщі живуть 987 тисяч українців, а в Чехії – 384,7 тисячі.
В Іспанії та Великій Британії перебувають по 263,8 тисячі людей, а в Румунії – 208,3 тисячі.
У Міністерстві економіки та довкілля зазначили, що у 2026 році міграційні процеси поступово стабілізуються. Водночас кількість українців, які через війну залишаються за межами країни, залишається значною.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Половина опитаних виїхала на початку повномасштабного вторгнення
За даними опитування УВКБ ООН, 50% його учасників виїхали за кордон у лютому – квітні 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення.
Найчастіше свої домівки залишали жителі Харківської, Дніпропетровської, Херсонської та Донецької областей, а також Києва.
За оцінками Мінекономіки, з 19 лютого до 30 квітня 2026 року від'ємне міграційне сальдо становило близько 162 тисяч осіб. У відомстві пояснили, що на цей показник, зокрема, вплинула актуалізація державних реєстрів мігрантів.
За кордоном працює менше половини опитаних українців
Серед українців за кордоном, які взяли участь в опитуванні, 46% мають роботу. До виїзду з України працевлаштованими були 51% респондентів.
Водночас 17% опитаних повідомили, що не мають роботи. До початку вимушеної міграції частка безробітних серед них становила 5%.