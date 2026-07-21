Оновлені дані показали, у яких державах зараз живе найбільше українців, а також жителі яких регіонів найчастіше виїжджали за кордон. Про це йдеться у травневому моніторингу Міністерства економіки та довкілля України з посиланням на дані УВКБ ООН, передає 24 Канал.

Найбільше українців перебуває в Німеччині та Польщі

Найбільше українських біженців зараз перебуває в Німеччині – близько 1,28 мільйона людей. У Польщі живуть 987 тисяч українців, а в Чехії – 384,7 тисячі.

В Іспанії та Великій Британії перебувають по 263,8 тисячі людей, а в Румунії – 208,3 тисячі.

У Міністерстві економіки та довкілля зазначили, що у 2026 році міграційні процеси поступово стабілізуються. Водночас кількість українців, які через війну залишаються за межами країни, залишається значною.

Половина опитаних виїхала на початку повномасштабного вторгнення

За даними опитування УВКБ ООН, 50% його учасників виїхали за кордон у лютому – квітні 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення.

Найчастіше свої домівки залишали жителі Харківської, Дніпропетровської, Херсонської та Донецької областей, а також Києва.

За оцінками Мінекономіки, з 19 лютого до 30 квітня 2026 року від'ємне міграційне сальдо становило близько 162 тисяч осіб. У відомстві пояснили, що на цей показник, зокрема, вплинула актуалізація державних реєстрів мігрантів.

За кордоном працює менше половини опитаних українців

Серед українців за кордоном, які взяли участь в опитуванні, 46% мають роботу. До виїзду з України працевлаштованими були 51% респондентів.

Водночас 17% опитаних повідомили, що не мають роботи. До початку вимушеної міграції частка безробітних серед них становила 5%.