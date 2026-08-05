Документ, опубликованный в Официальном вестнике, вступает в силу уже сегодня. И в соответствии с ним временная защита будет продлена еще на год, до 4 марта 2028 года.

Какими будут новые условия временной защиты?

Уже с 5 августа вступают в силу новые условия предоставления временной защиты. Они будут применяться только к заявителям, которые прибудут в ЕС с сегодняшнего дня – а вот для людей, уже имеющих статус в Европейском Союзе, ничего не изменится.

Самое значительное изменение заключается в том, что защита не будет предоставляться лицам, которые не смогут подтвердить выполнение военных обязанностей в соответствии с законодательством Украины. Это требование, как указано в документе, введено с учетом именно потребностей Украины.

Для подтверждения выполнения воинских обязанностей страны ЕС могут требовать документы или другие доказательства. Например, для этого нужно будет предъявить штамп с украинской границы, подтверждающий его легальное пересечение, или же предоставить документы, подтверждающие исключение, в силу которого человек не подлежит мобилизации.

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Временная защита должна предоставляться только лицам, которые могут предоставить компетентным органам государства-члена доказательства того, что они, где это возможно, выполняют свои военные обязательства,

– говорится в решении Рады Евросоюза.

Согласились продлить срок действия временной защиты для украинцев в странах Европейского Союза еще 15 июля, а 30 июля Рада ЕС официально утвердила это решение.