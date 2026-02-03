Эти ошибки могут стоить наследства: как не потерять имущество
- Наследник должен подать заявление нотариусу о принятии наследства в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя, иначе может потерять право на наследство.
- Ошибки в документах, отсутствие правоустанавливающих документов, неправильное понимание очередности наследования и долговые обязательства наследодателя могут привести к потере наследства.
После смерти родственника процесс оформления наследства для многих украинцев сопровождается юридическими сложностями. Недостаточная осведомленность с процедурой и требованиями законодательства нередко приводит к ошибкам, которые в отдельных случаях могут завершиться потерей права на наследственное имущество.
Из-за чего можно потерять наследство?
При оформлении наследства многие украинцы сталкиваются не только с бюрократическими процедурами, но и с юридическими рисками, напомнили в Миргородской общине.
Речь идет прежде всего о нарушении сроков, отсутствие документов, неправильное понимание очередности наследования и игнорирование долговых обязательств наследодателя.
- Пропуск срока принятия наследства
Одним из самых распространенных оснований для потери наследства является пропуск установленного законом срока. Наследник должен обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя.
Обратите внимание! Если этого не сделать, лицо могут признать таким, не принявшим наследство.
В соответствии со статьей 1272 Гражданского кодекса Украины, в случае пропуска срока нотариус отказывает в совершении нотариальных действий, а восстановить срок можно только через суд и только при наличии уважительных причин.
- Отсутствие документов на имущество
Еще один серьезный риск – это отсутствие правоустанавливающих документов на имущество. Сам факт подачи заявления нотариусу не означает автоматического получения наследства.
Например! Неприватизированное жилье не входит в состав наследства, поскольку юридически принадлежит территориальной общине.
Также проблемы часто возникают из-за ошибок в документах, как вот в фамилиях, именах или адресах. В таких случаях наследникам приходится обращаться в суд для установления юридических фактов или признания права собственности.
- Ошибки с очередностью наследования
Часто наследники неправильно оценивают свои права из-за непонимания очередей наследования. Фактическое совместное проживание без официального брака не всегда дает право на наследство.
Например, если после смерти лица остались дети и официальная жена, именно они являются наследниками первой очереди. Лицо, которое проживало с наследодателем без регистрации брака, относится к следующим очередям и может вообще не получить долю имущества.
- Наследство вместе с долгами
Важно помнить, что наследство включает не только имущество, но и финансовые обязательства умершего. Вместе с квартирой, домом или автомобилем наследник может получить кредиты, ипотеку или другие долги.
В то же время ответственность наследника ограничивается стоимостью полученного имущества. Но если долги значительные, реальная ценность наследства может быть минимальной или вообще отсутствовать.
- Завещание и налоговые нюансы
Наличие завещания не всегда гарантирует получение наследства. При определенных условиях документ могут обжаловать или признать недействительным в суде.
Также следует учитывать налоговые обязательства. Размер налога на наследство зависит от степени родства с наследодателем и налогового статуса сторон.
Важно! В разных случаях ставка может не применяться или составлять 5% или 18% от стоимости имущества.
Что еще стоит знать о наследовании в Украине?
Украинское законодательство четко определяет, что в состав наследства входят не все права и обязанности умершего лица.
В частности, в наследство не переходят права, тесно связанные с личностью наследодателя: членство в организациях, право на возмещение вреда здоровью, отдельные долговые обязательства личного характера, личные неимущественные права.
А также право на алименты, пенсионные выплаты и другие виды государственной социальной помощи.