Незаконная мобилизация: почему ТЦК запрещено проводить оповещение во время тревоги

Сотрудники ТЦК не имеют права проводить оповещательные мероприятия во время воздушной тревоги. Адвокаты подчеркивают, что человек вполне законно может отказаться принимать повестку, поставив во главу угла свою безопасность. Однако на практике группы оповещения могут пренебрегать этим важным правилом.

Можно ли проводить мероприятия по оповещению во время воздушной тревоги

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения получила от Министерства обороны ответ о незаконных действиях групп оповещения, которые вручают повестки во время воздушной тревоги. Ведомство отмечает, что действующее законодательство не предоставляет им такого права. Соответствующее официальное разъяснение публикуют представители ВСК.

Так законодательство не позволяет сотрудникам ВСК останавливать или задерживать граждан во время угрозы воздушных атак. Заместитель министра обороны Любовь Галан в ответе на запрос ТСК сообщила, что такие действия сотрудников нарушают право граждан на защиту. То есть во время сигнала воздушной тревоги все граждане в первую очередь должны заботиться о безопасности и находиться в укрытиях.

Чиновница Минобороны отметила, что не существует никаких законодательных актов, которые бы устанавливали алгоритм поведения групп оповещения ТЦК во время объявления сигнала тревоги.

Законодательством не предусмотрены полномочия сотрудников групп оповещения ТЦК и СП останавливать, задерживать граждан в общественных местах или препятствовать их продвижению к укрытиям во время действия сигнала "Воздушная тревога",

– говорится в сообщении.

То есть фактический ответ министерства свидетельствует о нарушении норм права сотрудниками ТЦК, которые пытаются вручать повестки или проверять документы прямо на улице, пока существует угроза применения оружия противником. Это создает риски для жизни граждан и сотрудников.

Однако в ведомстве заявляют, что во время тревоги ТИК могут проверять военно-учетные данные непосредственно в укрытиях, но уже после того, как тревога закончится.

Таким образом, временная следственная комиссия пытается постепенно разрешать спорные ситуации во время мероприятий по оповещению на улицах.

Какие документы должны иметь при себе военнообязанные

Военнообязанные должны иметь при себе военно-учетный документ, даже если у них есть действующая отсрочка или бронирование. Документ может быть бумажным или электронным – военный билет, временное удостоверение, приписное или военно-учетный документ нового образца. Если документ хранится в "Резерв+", то эксперты советуют дополнительно загрузить его на телефон или иметь бумажную распечатку, чтобы документ был доступен даже без интернета.

Самой справки об отсрочке недостаточно, ее нужно предъявлять вместе с военно-учетным документом, серия и номер которого указаны в справке. Это касается также лиц, исключенных из воинского учета.