В Украине отменят Семейный кодекс: найдется ли в нем место для однополых браков

В Украине планируют полностью отменить действующий Семейный кодекс и перенести регулирование семейного права в Гражданский кодекс. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, отметив, что из проекта были исключены все нормы, которые вызвали общественный резонанс.

Дискуссии о зарегистрированных партнерствах и конституционные рамки

Выделение Семейного кодекса в отдельную часть права в свое время создало значительные проблемы для регулирования частных отношений. Сейчас же законодатели стремятся вернуть семейное право в единый Гражданский кодекс, устранив декларативные нормы и учтя реальную судебную практику. Об этом во время брифинга сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает 24 Канал.

По его словам, отдельные семейные кодексы характерны преимущественно для стран постсоветского лагеря, тогда как в большинстве развитых государств семейные отношения являются составной частью общей частной кодификации.

Считается, что семья – это основа частной жизни, поэтому выделять ее отдельно нет необходимости. В проекте нового Гражданского кодекса, который народные депутаты еще должны утвердить, нынешние нормы Семейного кодекса были скорректированы в соответствии с устоявшейся судебной практикой.

Убрали всю эту декларацию и создали реальный механизм, который внедрили в Гражданский кодекс. Мы провели очень много итераций с медийными юристами. В чем-то я их убедил, и они согласились. В чем-то они привели примеры из своей практики,

– отметил Стефанчук.

Как написали журналисты Суспильного, наибольшие дискуссии во время подготовки законопроекта вызвал вопрос легализации однополых браков и зарегистрированных партнерств.

По словам спикера, представители ЛГБТК+-сообщества делали все возможное, чтобы провести соответствующую норму, однако ключевым барьером стала статья 51 Конституции Украины, которую невозможно изменить во время военного положения. В нормах о семье установлено, что брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины. Сейчас однополая пара может быть партнерами, однако юридически невозможно предоставить им статус брака.

Руслан Стефанчук согласился с тем, что некоторые нормы, о которых просят представители ЛГБТК+-сообщества, можно упростить.

В то же время другие триггеры, которые вызывали беспокойство в обществе, из проекта ГК исключили. О каких именно предложениях идет речь – неизвестно.

Напомним, 28 апреля народные депутаты одобрили в первом чтении проект нового Гражданского кодекса Украины, который состоит из 9 книг и комплексно обновляет основные нормы частного права. Новый Гражданский кодекс предусматривает значительные изменения, включая обновление принципа запрета противоречивого поведения, расширение личных прав и правовой режим совместного имущества супругов.

В то же время Еврокомиссия ранее подчеркивала необходимость признания однополых браков в Украине, поскольку такая практика соответствует стандартам ЕС в области прав человека.