Дискусії щодо реєстрованих партнерств та конституційні межі

Виокремлення Сімейного кодексу як окремої частини права свого часу створило значні проблеми для регулювання приватних відносин. Нині ж законодавці прагнуть повернути сімейне право до єдиного Цивільного кодексу, усунувши декларативні норми та врахувавши реальну судову практику. Про це під час брифінгу повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає 24 Канал.

За його словами, окремі сімейні кодекси притаманні переважно країнам пострадянського табору, тоді як у більшості розвинених держав сімейні відносини є складовою загальної приватної кодифікації.

Вважається, що родина – це основа приватності, тому виділяти її окремо немає потреби. У проєкті нового Цивільного кодексу, який народні депутати мають ще затвердити, нинішні норми Сімейного кодексу підкоригували відповідно до сталої судової практики.

Прибирали всю цю декларацію і зробили реальний механізм, який імплементували в Цивільний кодекс. Ми провели дуже багато ітерацій з медійними юристами. Десь я їх переконав, і вони погодились. Десь вони показали з їхньої практики якісь речі,

– зазначив Стефанчук.

Як написали журналісти Суспільного, найбільше обговорень під час підготовки законопроєкту викликало питання легалізації одностатевих шлюбів та реєстрованих партнерств.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

За словами спікера, представники ЛГБТК+ спільноти робили все можливе, щоб провести відповідну норму, однак ключовим бар'єром стала стаття 51 Конституції України, яку неможливо змінити під час воєнного стану. У нормах про родину встановлено, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Зараз одностатева пара може бути партнерами, проте юридично не можливо надати їм статус шлюбу.

Руслан Стефанчук погодився з тим, що деякі норми, які просять представники ЛГБТК+ спільноти можуть спростити.

Водночас інші тригери, які бентежили суспільство, з проєкту ЦК вилучили. Про які саме пропозиції йде мова – невідомо.

Нагадаємо, 28 квітня народні депутати схвалили за основу проєкт нового Цивільного кодексу України, який складається з 9 книг та комплексно оновлює основні норми приватного права. Новий Цивільний кодекс передбачає значні зміни, включаючи оновлення принципу заборони суперечливої поведінки, розширення особистих прав та юридичний режим спільності майна подружжя.

Водночас Єврокомісія раніше наголошувала на необхідності визнання одностатевих шлюбів в Україні, адже така практика відповідності стандартам ЄС з прав людини.