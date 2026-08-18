Отсрочка для студентов будет действовать уже не год: что изменят новые правила с 1 сентября

Кабинет министров обновил процедуру продления и переоформления отсрочек для студентов. Изменения в процедуре вступят в силу с нового учебного года.

Как студенту получить отсрочку в 2026 году

Теперь данные студентов, имеющих право на отсрочку от мобилизации на время обучения, будут проверяться в цифровом режиме. И хотя освобождение от призыва теперь будет предоставляться на меньший срок, возможность его продления сохраняется, а необходимые процедуры можно будет пройти быстрее. Об обновленных правилах говорится в постановлении Кабинета Министров Украины №978.

Отметим, что новая процедура оформления отсрочки касается студентов, получающих любую степень. Для всех однократная отсрочка будет действовать только один семестр – не более 6 месяцев. В дальнейшем статус необходимо будет обновлять. Продление отсрочки студентам возможно, если:

данные о них имеются в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, что подтверждает право на отсрочку;

студент обучается по дневной или дуальной форме.

Правило о последовательности образования не меняется. Человек, как и ранее, имеет право на отсрочку, если получает следующий уровень образования, то есть бакалавр должен учиться в магистратуре, а магистр – в аспирантуре. При этом этот уровень образования военнообязанные должны получать впервые.

Прохождение военно-врачебной комиссии и проверка документов На период действия отсрочки военнообязанные студенты не направляются на прохождение военно-врачебной комиссии. Исключения возможны только в двух случаях: личное добровольное желание студента пройти ВВК, а также подписание контракта на службу в ВСУ. До начала занятий всем студентам следует лично проверить свой военно-учетный документ, в том числе в электронных реестрах, и убедиться в наличии актуальной отметки о действующей отсрочке и правильности данных в базе ЕДЕБО.

Государство будет проверять реестры

В настоящее время система может выявить, что у человека исчезли основания для отсрочки, например, из-за отчисления, перевода на заочную форму обучения или завершения обучения. Поэтому благодаря взаимодействию электронных реестров освобождение от мобилизации у такого студента отменяется в течение 7 дней.

Если у мужчины есть другое основание для отсрочки, то он должен обратиться в ЦПАУ, чтобы подать заявление об изменении. В нем необходимо указать личные данные и основание для отсрочки.

Напомним, что по новым правилам обратиться с соответствующим запросом в ТЦК можно еще во время обучения. Например, если человек вскоре завершит обучение, но имеет право не служить по другому основанию. Тогда центр комплектования принимает решение, а в это время отсрочка по причине обучения не отменяется. При таких условиях после выпуска человека все же не смогут мобилизовать.