Отсрочка не будет отменена, пока человек имеет на нее право

Министерство обороны решило упростить процедуру получения отсрочки, чтобы в переходный период человеку не грозила мобилизация. Об этом говорится на сайте ведомства.

Если военнообязанный меняет один вид освобождения от мобилизации на другой, то статус он не теряет. А значит, призвать его будет невозможно, пока продолжается рассмотрение заявления и оформление документов, поскольку отсрочка будет действительна.

Кабинет министров уже утвердил соответствующие нормы. Теперь, если у человека появляется законное право оформить отсрочку по другому основанию, он может сделать это без рисков.

Например, когда студент заканчивает обучение, он теряет право на освобождение от мобилизации. Но если у него рождается третий ребенок или возникает необходимость ухода за родными, он может заново оформить отсрочку. Это означает, что у военнообязанного появляется другое законное основание для освобождения.

Правило будет действовать следующим образом: человек, имевший право на отсрочку, подает новые документы. Пока комиссия рассматривает заявление, статус не теряется.

Важно! Отсрочка может быть отменена, если исчезли основания считать ее действующей. То есть студенту стоит подумать о новых основаниях еще во время учебы. Ведь если освобождение еще не вступит в силу, а человек встретится с ТЦК раньше, чем появится новая отсрочка, его могут мобилизовать.

Подавать заявление на новую отсрочку можно за 30 и менее дней до истечения срока старой.

Когда комиссия примет решение, старое основание будет аннулировано, а военнообязанного освободят от мобилизации уже на основании нового. Однако обновление произойдет только после внесения информации в реестр "Оберег".

При этом, если комиссия откажет в освобождении по новым основаниям, то до истечения срока будет действовать действующая отсрочка.

Срок оформления отсрочки

К слову, военнообязанные могут оформить отсрочку через ЦНАП или на портале "Дія". Система автоматически проверяет постановку лица на воинский учет и наличие оснований для отсрочки.

Система сформирует заявление на оформление отсрочки. Этого не произойдет, если человек не стоит на воинском учете.

Напомним, заявку на отсрочку комиссия рассматривает в течение семи рабочих дней с момента регистрации. Если потребуются дополнительные документы, то срок рассмотрения может увеличиться до 15 дней.

Если решение будет положительным, то в течение одного рабочего дня сведения внесут в реестр военнообязанных, призывников и резервистов.