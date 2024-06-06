Заметим, что комиссия имеет 7 дней, чтобы рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки. После рассмотрения документов комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в отсрочке.

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Какие сроки рассмотрения вопроса об отсрочке

Комиссия обязана рассмотреть полученные на рассмотрение заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, в течение семи дней с даты поступления, но не позднее чем в течение следующего дня с даты получения информации на запросы в органы государственной власти,

– сообщили в ТЦК.

После рассмотрения документов комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в отсрочке, которое оформляется протоколом.

Важно! Заявитель получит сообщение о решении с помощью телефона, электронной почты или почтовой связью не позднее следующего дня после его принятия.

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