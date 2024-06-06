Заметим, что комиссия имеет 7 дней, чтобы рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки. После рассмотрения документов комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в отсрочке.
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Какие сроки рассмотрения вопроса об отсрочке
Комиссия обязана рассмотреть полученные на рассмотрение заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, в течение семи дней с даты поступления, но не позднее чем в течение следующего дня с даты получения информации на запросы в органы государственной власти,
– сообщили в ТЦК.
После рассмотрения документов комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в отсрочке, которое оформляется протоколом.
Мобилизация в Украине: последние новости
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- Ирина Верещук сообщила, что 17-летние украинцы, которые сейчас находятся за границей, получат отсрочку по постановке на воинский учет.