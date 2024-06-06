Зауважимо, що комісія має 7 днів, щоб розглянути питання про надання відстрочки. Після розгляду документів комісія приймає рішення про надання або відмову у відстрочці.

Дивіться також Розвіяли міфи: в Сухопутних військах детально пояснили етапи мобілізації

Які строки розгляду питання про відстрочку

Комісія зобов’язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, протягом семи днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади,

– повідомили в ТЦК.

Після розгляду документів комісія приймає рішення про надання або відмову у відстрочці, яке оформляється протоколом.

Важливо! Заявник отримає повідомлення про рішення телефоном, електронною поштою або поштовим зв’язком не пізніше наступного дня після його ухвалення.

Мобілізація в Україні: останні новини