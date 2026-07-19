Відстрочка не зникне, доки людина має на неї право

Міністерство оборони вирішило спростити отримання відстрочки, аби в перехідний період людині не загрожувала мобілізація. Про це йдеться на сайті відомства.

Якщо військовозобов'язаний змінює один вид звільнення від мобілізації на інший, то статус він не втрачає. А відтак і призвати його буде неможливо, доки триває розгляд заяви й оформлення документів, бо відстрочка буде дійсною.

Кабінет Міністрів уже затвердив відповідні норми. Тепер якщо в людини з'являється законне право оформити відстрочку за іншою підставою, то вона може зробити це без ризиків.

Наприклад, коли студент завершив навчання, то він втрачає право на звільнення від мобілізації. Але коли в нього ще народжується третя дитина, чи з'являється необхідність догляду за рідними, то він може заново оформити відстрочку. Це означає, що військовозобов'язаний має іншу законну підставу для звільнення.

Норма діятиме так: людина, яка мала право на відстрочку, подає нові документи. Доки комісія розглядає заяву, статус не втрачається.

Важливо! Відстрочка може скасуватися, якщо зникли підстави вважати її чинною. Тобто студенту варто думати про нові підстави ще під час навчання. Бо якщо звільнення буде ще не дійсним, а людина зустрінеться з ТЦК раніше, ніж з'явиться нова відстрочка, то її можуть мобілізувати.

Подавати заяву на нову відстрочку можна за 30 і менше днів до закінчення строку старої.

Коли комісія ухвалить рішення, то стару підставу анулюють, а військовозобов'язаного звільнять від мобілізації вже за іншою. Проте оновлення відбудеться лише коли інформацію внесуть до реєстру "Оберіг".

І при цьому, якщо комісія відмовить у наданні звільнення за новими підставами, то до завершення терміну ще діятиме чинна відстрочка.

Скільки оформляється відстрочка

До слова, військовозобов'язані можуть оформити відстрочку через ЦНАП, або на порталі Дія. Система автоматично перевіряє постановку особи на військовий облік і наявність підстав для відстрочки.

Система формуватиме заяву на оформлення відстрочки. Цього не станеться, якщо людина не стоїть на військовому обліку.

Нагадаємо, заявку на відстрочку комісія розглядає протягом семи робочих днів з моменту реєстрації. Якщо будуть потрібні додаткові документи, то строк розгляду може зрости до 15 днів.

Якщо рішення буде позитивне, то протягом одного робочого дня відомості внесуть у реєстр військовозобов'язаних, призовників і резервістів.