Мобилизованным УБД должны справедливо считать боевой стаж: вопрос уже дошел до Рады

Граждане по-прежнему пытаются добиться справедливого учета страхового стажа для мобилизованных участников боевых действий и освобожденных из плена защитников. В настоящее время этот вопрос требует правовой защиты и комплексного изучения. Различные структуры и народные депутаты реагируют на призывы участников инициативы "Стаж под огнем".

Справедливость для мобилизованных участников боевых действий

Активисты подчеркивают, что они не требуют создания нового вида пенсии или необоснованных дополнительных льгот. Однако тот факт, что мобилизованным военным стаж засчитывается по принципу "один месяц стажа за один месяц службы", но особые условия пребывания в окопах, под КАБами или во вражеском плену не учитываются. Как рассказала в комментарии 24 Каналу одна из участниц инициативы Ирина Гребцова, в статье 24 Закона №1058-IV государство уже применяет механизмы льготного исчисления стажа для вредных условий труда.

Было бы логично по такому же механизму начислять пенсию участникам боевых действий, которые ранее работали на гражданских должностях.

Обратим внимание! Для мобилизованных бойцов, находящихся под постоянными обстрелами и авиаударами, возрастной порог составляет 55 лет, а стаж засчитывается "один к одному". Активисты подчеркивают, что законодательство оценивает риск для жизни на линии боевого столкновения ниже, чем гражданскую работу во вредных цехах.

Введение нормы "один месяц к трем" в статье 24 Закона № 1058-IV лишь позволит мобилизованным участникам боевых действий воспользоваться теми правовыми механизмами, которые уже действуют в системе солидарного страхования,

– отметила наша собеседница.

Министерство социальной политики отмечало, что создавать "специальные пенсии" им запрещает недавно заключенный Меморандум. В то же время изменения в закон предлагались еще в 2024 году. Тогда они были проигнорированы.

Но ведь важно, что граждане не требуют "новой пенсии", поэтому корректного объяснения отказа в зачете боевого стажа мобилизованным участникам боевых действий нет.

Право участников боевых действий на досрочный выход на пенсию в 55 лет уже закреплено в ст. 115 Закона № 1058-IV. Зачисление боевого стажа не изменяет пенсионный возраст в 55 лет, а лишь позволяет мобилизованным гражданам сформировать необходимый страховой стаж для реализации права, которое уже существует в законе,

– уточнила Ирина Гребцова.

Голос активистов уже слышат во власти

Ирина борется за права военных не в одиночку. Ее единомышленница и руководитель общественной организации "Крылья Надежды Прикарпатья" Леся Федорив обратилась с соответствующим запросом к народному депутату Оксане Савчук. Депутат отреагировала на запрос довольно быстро.

По словам Савчук, поднятый активистами вопрос является общественно важным и требует комплексной проработки, в частности оценки действующего порядка исчисления страхового стажа, определения круга лиц, на которых могут распространяться соответствующие изменения, а также проведения необходимых финансово-экономических расчетов.

Поэтому народный депутат уже подала обращение:

в Министерство обороны Украины и Главное управление Пенсионного фонда Украины о ходе проработки предложений о кратном исчислении страхового стажа военнослужащих;

в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов относительно рассмотрения возможности законодательного урегулирования затронутого вопроса.



Оксана Савчук поддержала инициативу "Стаж под огнем" / Фото из фейсбука

Также на запрос ответила Национальная ассоциация адвокатов Украины. Там выразили полную поддержку этой позиции. Так, НААУ направила официальное письмо поддержки в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Ирина Гребцова отметила, что ассоциация адвокатов является высшим самоуправляемым органом адвокатов Украины. А когда адвокатское сообщество страны официально подтверждает правоту юридической позиции, то ПФУ больше не сможет манипулировать.

Также свою поддержку коллективному обращению жителей Чутовской общины Полтавской области, подписанному старостами семи старостинских округов, выразили народные депутаты Олег Кулинич, Ольга Саладуха и Егор Чернев.

Инициаторы петиции №41/010530-26эп, зарегистрированной на сайте Кабмина, предлагают засчитывать один месяц как три для военных, которые непосредственно участвуют в боях или выполняют боевые задачи в районах боевых действий. Месяц за два предлагают засчитывать тем, кто служит в районах боевых действий, но не принимает непосредственного участия в боях – например, обеспечивает позиции или несет дежурство. Так же предлагают засчитывать стаж за официально подтвержденное пребывание в плену.

Интересно, что расчет "один месяц за три" для периода непосредственного участия в боевых действиях в Украине уже применяется для расчета выслуги лет, необходимой для выхода на отдельную военную пенсию. Известно, что данная юридическая практика распространяется на всех военнослужащих, включая мобилизованных.