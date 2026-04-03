Лишние выплаты хотели забрать через суд: Пенсионный фонд допустил роковую ошибку

Пенсионный фонд в течение нескольких лет ошибочно начислял жителю Черниговской области деньги. На это никто не обращал внимания, пока у мужчины не начали требовать возврата этих средств.

Судьи в Чернигове рассматривали спор из-за переплаты пенсии. Мужчине, который получал выплаты по возрасту, поступали лишние деньги. В какой-то момент финансисты сделали ошибку, которая и стала причиной переплаты. Об этом говорится в материалах дела №750/17181/25.

Из-за того, что мужчина получал лишние деньги в течение двух с половиной лет, ему дополнительно выплатили 17 853 гривен 9 копеек. Безосновательно начисленную пенсию увидели во время просмотра личного дела мужчины. Орган Пенсионного фонда как раз осуществлял перерасчет его пенсии после заявления.

Пенсионный фонд после этого уточнял стаж, проводил индексацию и другие перерасчеты. Представители ПФУ отметили, что работник органа сделал ошибку и теперь пенсионер должен вернуть начисленную сумму.

В то же время мужчина рассказал, что он действовал честно. При подаче документов он предоставлял все необходимые данные. И заявление о перерасчете он писал с помощью работника ПФУ.

Суд постановил, что злоупотреблений со стороны мужчины не было. А возвращать пенсию не нужно, если ее оплатили добровольно, а получатель действовал добросовестно. О запрете такого взыскания сообщал и сам Пенсионный фонд.

Суд учел позицию сторон и стал на сторону пенсионера. Ведь его вины он не увидел. ПФУ должен был бы доказать обратное, но не смог этого сделать. И фактически в этом деле не было законных оснований для взыскания суммы.

Поэтому переплата возникла из-за работника ПФУ, поэтому противоправных действий мужчины не было.

