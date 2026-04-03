Як Пенсійний фонд судився проти чоловіка через зайві гроші?

Судді у Чернігові розглядали спір через переплату пенсії. Чоловікові, який отримував виплати за віком, надходили зайві гроші. У якийсь момент фінансисти зробили помилку, яка й стала причиною переплати. Про це йдеться в матеріалах справи №750/17181/25.

Через те, що чоловік отримував зайві гроші протягом двох з половиною років, йому додатково виплатили 17 853 гривень 9 копійок. Безпідставно нараховану пенсію побачили під час перегляду особистої справи чоловіка. Орган Пенсійного фонду якраз здійснював перерахунок його пенсії після заяви.

Пенсійний фонд після цього уточнював стаж, проводив індексацію та інші перерахунки. Представники ПФУ зазначили, що працівник органу зробив помилку й тепер пенсіонер має повернути нараховану суму.

Водночас чоловік розповів, що він діяв чесно. Під час подачі документів він надавав усі необхідні дані. Та й заяву про перерахунок він писав з допомогою працівника ПФУ.

Суд постановив, що зловживань з боку чоловіка не було. А повертати пенсію не потрібно, якщо її сплатили добровільно, а отримувач діяв добросовісно. Про заборону такого стягнення повідомляв і сам Пенсійний фонд.

Суд врахував позицію сторін і став на бік пенсіонера. Адже його провини він не побачив. ПФУ мав би довести протилежне, але не зміг цього зробити. І фактично в цій справі не було законних підстав для стягнення суми.

Відтак переплата виникла через працівника ПФУ, тому протиправних дій чоловіка не було.

