Как перевестись в другую воинскую часть: возможные отказы

Ривненский областной ТЦК и СП объяснил, при каких условиях военнослужащий может быть переведен в другую часть и какие документы для этого нужны. Также в ведомстве назвали самые распространенные причины отказов и дали практические советы, как действовать в спорных ситуациях.

С чего начать процедуру?

В Ровенском областном ТЦК и СП напоминают, что перевод военнослужащего в другую часть возможен по нескольким основаниям, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету". В частности, по инициативе самого военного – по упрощенной процедуре через электронные сервисы, например "Армия+".

Такой вариант обычно используют для перехода из тыловой части в боевую или между боевыми подразделениями.

Перевод также возможен по состоянию здоровья – на основании заключения военно-врачебной комиссии, если военнослужащий признан годным только к определенным видам службы. Отдельно предусмотрены переводы из соображений служебной необходимости или ротации – в таких случаях решение принимается командованием и может не требовать согласия военного. Еще одно основание – личные обстоятельства, например необходимость ухода за близкими родственниками с инвалидностью и перевод по месту жительства.

Помните! Чтобы инициировать перевод, необходимо получить рекомендательное письмо от командира части, в которую планируется переход, после чего подать рапорт действующему командиру с обоснованием оснований и полным пакетом документов. Далее командир готовит представление, а окончательное решение принимает уполномоченный орган – в некоторых случаях это Оперативное командование или Генеральный штаб.

Перечень документов зависит от причины перевода и может включать медицинские заключения, решение ВВК, справки о семейных обстоятельствах, документы МСЭК или органов опеки.

Чаще всего в переводе отказывают из-за служебной необходимости в текущей части. Для переводов по личным причинам обычно требуется согласие командира, и закон не устанавливает четких критериев для такого решения. В то же время в случаях перевода по состоянию здоровья согласие командира не является обязательным, а отказ или бездействие могут считаться противоправными.

Обратите внимание! В ТЦК советуют сразу готовить полный пакет документов, пользоваться электронными сервисами для ускорения процедуры, а в случае безосновательного отказа – обращаться к высшему командованию или обжаловать решение в суде.