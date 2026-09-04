Мошенники могут украсть номер телефона за минуты: как не потерять деньги и доступ к аккаунтам

Мошенники могут перевыпускать сим-карты пользователей и использовать данные для махинаций. В частности, в злонамеренных целях используются банковские счета, электронные учетные записи и т. п.

Преступные махинации с сим-картами

Если телефонный номер был похищен путем перевыпуска карты без ведома владельца, то мошенники получают над ним полный контроль. Это не только создает неудобства, но и грозит потерей денег и конфиденциальности. Об этом сообщают в полиции Полтавской области.

Правоохранители отмечают, что для хищения данных преступники могут использовать методы социальной инженерии, создавать фишинговые сайты и прибегать к самым разным способам, чтобы заставить человека совершить определенные действия.

Намеренные звонки жертве с разных номеров также используются для получения данных. Таким образом, при перевыпуске карты мошенники пользуются этим для подтверждения у оператора.

Поэтому в первую очередь следует внимательно относиться к звонкам, якобы поступающим от мобильного оператора. Представители оператора никогда не просят назвать код или какие-либо личные данные. В таком случае пользователю следует немедленно завершить разговор.

Если возникает подозрение о возможном перевыпуске карты, об этом следует сообщить мобильному оператору лично через службу поддержки.

Сообщите о подозрительной активности и заблокируйте удаленную перевыпуск сим-карты. Если вам звонят с подозрительными предложениями или просьбой перезвонить – сразу позвоните своим знакомым или родственникам – это позволит пресечь возможную мошенническую схему,

– пишут полицейские.

Гражданам также рекомендуют заблокировать возможность удаленного перевыпуска сим-карты. Эту функцию можно включить в настройках мобильного оператора или через контакт-центр. Так, карту можно будет переоформить только при личном посещении официального магазина, где личность необходимо подтвердить с помощью документов.

Кроме того, по возможности для банковских операций следует использовать номер телефона, который не указан где-либо в открытом доступе.

Хорошая защита от мошенников – это переход на контрактное обслуживание или привязка номера мобильного телефона к паспорту. Таким образом оператор гарантирует более высокий уровень безопасности. При этом оператор может предложить и другие меры безопасности для вашего номера.

Мошенники украли номер – что делать

В таких случаях первую помощь могут оказать представители мобильного оператора. Им можно сообщить о мошеннической перевыпуске карты и попросить заблокировать номер.

Если есть подозрение, что мошенники могут воспользоваться банковским счетом, то нужно связаться с банком и заблокировать карты и онлайн-доступ. Нелишним шагом также будет смена паролей.

Если злоумышленники воспользовались аккаунтами в сети, об этом нужно предупредить знакомых, чтобы они не стали жертвами мошенников, действующих от вашего имени.

О преступлении следует сообщить в правоохранительные органы, в частности в киберполицию.

Напомним, в Украине предлагают ввести уголовную ответственность для людей, которые передают мошенникам данные банковских карт, доступ к онлайн-банкингу или привязанной сим-карте. За умышленное предоставление таких данных может быть предусмотрен штраф от 5 000 до 17 000 гривен.

Если человек скупает карты или вербует других для таких схем, ему может грозить штраф в размере от 17 000 до 51 000 гривен или ограничение свободы на срок не менее 2 лет.