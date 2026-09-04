Злочинні махінації із сім-картами

Якщо телефонний номер викрали шляхом перевипуску карти без відома власника, то шахраї мають над ним повний контроль. Це не лише створює незручності, але й загрожує втратою грошей та приватності. Про це пишуть у поліції Полтавської області.

Правоохоронці кажуть, що для викрадення даних злочинці можуть використовувати методи соціальної інженерії, створювати фішингові сайти та всілякими способами, щоб людина виконала певні дії.

Навмисні дзвінки жертві з різних номерів теж використовують для отримання даних. Таким чином під час перевипуску карти шахраї цим користуються для підтвердження в оператора.

Тож у першу чергу варто уважно ставитися до дзвінків нібито від мобільного оператора. Представники ніколи не просять назвати код, чи якісь особисті дані. У такому випадку користувач має негайно завершити розмову.

Якщо з'являється підозра щодо можливого перевипуску карти, то про це варто повідомити мобільному оператору особисто через службу підтримки.

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Повідомте про підозрілу активність та заблокуйте віддалений перевипуск сім-карти. Якщо вам телефонують із підозрілими пропозиціями чи проханням передзвонити – відразу зателефонуйте своїм знайомим або родичам – це дозволить розірвати можливий шахрайський механізм,

– пишуть поліціянти.

Громадянам також радять заборонити віддалений перевипуск sim-картки. Цю функцію можна ввімкнути в налаштуваннях мобільного оператора або через контактний центр. Так карту можна буде перевипустити лише під час особистого візиту до офіційного магазина, де особу варто підтвердити за допомогою документів.

Крім того, за можливості, для банківських операцій варто мати номер телефону, який не зазначається десь у відкритому просторі.

Хороший захист від шахраїв – це перехід на контрактне обслуговування або прив'язка передплаченого номера телефону до паспорта. Оператор таким чином гарантує вищий рівень безпеки. При цьому оператор може запропонувати й інші заходи безпеки вашого номера.

Шахраї вкрали номер – що робити

У таких випадках першу допомогу можуть надати представники мобільного оператора. Їм можна повідомити про шахрайський перевипуск картки та попросити заблокувати номер.

Якщо є підозра, що шахраї можуть скористатися банківським акаунтом, то потрібно зв'язатися з банком та заблокувати картки й онлайн-доступ. Не зайвим кроком також буде зміна паролів.

Якщо викрадачі скористувалися акаунтами в мережі, про це треба попередити знайомих, аби вони не стали жертвами шахраїв, які користуються вашим іменем.

Про злочин варто повідомити до правоохоронних органів, зокрема до кіберполіції.

Нагадаємо, в Україні пропонують запровадити кримінальну відповідальність для людей, які передають шахраям дані банківських карток, доступ до онлайн-банкінгу чи прив'язаної сім-карти. За умисне надання таких даних можуть передбачити штраф від 5 000 до 17 000 гривень.

Якщо людина скуповує картки або вербує інших для таких схем, їй може загрожувати 17 000 – 51 000 гривень штрафу або обмеження волі щонайменше на 2 роки.