Нові покарання за фінансові махінації в Україні

Так званих "дропів" за ініціативою Кіберполіції можуть притягувати до кримінальної відповідальності. Це стосується не тільки штрафів, але й можливості ув'язнити порушника на строк до 6 років. Про це розповіли в українській міжбанківській асоціації членів платіжних систем ЄМА.

Фахівці пропонують змінити статтю Кримінального кодексу України про проведення неправомірних операцій з платіжними засобами, банківськими рахунками та електронними грошима. Порушниками можуть вважати як організаторів й учасників схем, так і простих людей, які потрапили під вплив шахраїв і передали їм дані своїх карток.

Тобто "дропів" вважатимуть винними в умисному наданні стороннім особам своїх карткових даних, доступу до онлайн-банкінгу чи прив’язаної SIM-карти. Штраф за такі дії буде на рівні від 5 тисяч до 17 тисяч гривень.

Якщо суд доведе, що людина діяла свідомо, то її провина буде доведена. Як докази в суді прийматимуться листування, підтверджена оплата за продаж картки або наявність відгуків на пропозиції швидкого заробітку. Саме в такі схеми шахраї часто "втягують" звичайних людей.

Довідково. "Дропи" у більшості випадків свідомо дають зловмисникам банківські дані, щоб ті могли легалізувати та виводити гроші, отримані через різні махінації.

Як каратимуть самих шахраїв

Ті, хто скуповує картки, чи вербує людей, матимуть значно суттєвіше покарання від 17 до 51 тисячі гривень штрафу. Також передбачається, що за такі дії учасникам схеми можуть щонайменше на два роки обмежити волю.

Банди, які займаються викраденням банківських даних українців, можуть ув'язнювати на 3 – 6 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Кабмін схвалив законопроєкт №15043, який має посилити відповідальність за порушення фінансового законодавства. Строк притягнення до адміністративної відповідальності планують збільшити до одного року з дня вчинення порушення. Це дасть змогу карати винних навіть тоді, коли фінансові порушення виявляють під час пізніших перевірок.

Якщо Верховна Рада підтримає зміни, то за перше порушення штраф сягатиме від 850 до 1 190 гривень, а за повторне протягом року — від 1 020 до 1 360 гривень.