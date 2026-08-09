Новые меры наказания за финансовые махинации в Украине

Так называемые "дропы" по инициативе Киберполиции могут быть привлечены к уголовной ответственности. Речь идет не только о штрафах, но и о возможности лишить нарушителя свободы на срок до 6 лет. Об этом сообщили в Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА.

Специалисты предлагают изменить статью Уголовного кодекса Украины о проведении неправомерных операций с платежными средствами, банковскими счетами и электронными деньгами. Нарушителями могут считаться как организаторы и участники схем, так и простые люди, которые попали под влияние мошенников и передали им данные своих карт.

То есть "дропов" будут считать виновными в умышленном предоставлении посторонним лицам данных своих карт, доступа к онлайн-банкингу или привязанной SIM-карты. Штраф за такие действия составит от 5 тысяч до 17 тысяч гривен.

Если суд докажет, что человек действовал сознательно, то его вина будет доказана. В качестве доказательств в суде будут приниматься переписка, подтвержденная оплата за продажу карты или наличие отзывов на предложения быстрого заработка. Именно в такие схемы мошенники часто "втягивают" обычных людей.

Справочно. "Дропы" в большинстве случаев сознательно предоставляют злоумышленникам банковские данные, чтобы те могли легализовать и выводить деньги, полученные в результате различных махинаций.

Как будут наказывать самих мошенников

Те, кто скупает карты или вербует людей, получат гораздо более суровое наказание – штраф от 17 до 51 тысячи гривен. Также предусмотрено, что за такие действия участникам схемы могут ограничить свободу как минимум на два года.

Банды, занимающиеся хищением банковских данных украинцев, могут быть заключены в тюрьму на срок от 3 до 6 лет с конфискацией имущества.

Напомним, Кабмин одобрил законопроект №15043, который должен ужесточить ответственность за нарушение финансового законодательства. Срок привлечения к административной ответственности планируется увеличить до одного года со дня совершения нарушения. Это позволит наказывать виновных даже в тех случаях, когда финансовые нарушения выявляются в ходе последующих проверок.

Если Верховная Рада поддержит изменения, то за первое нарушение штраф составит от 850 до 1 190 гривен, а за повторное в течение года – от 1 020 до 1 360 гривен.