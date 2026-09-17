"Рисовали" показатели: чиновники ТЦК создали более 200 лишних записей о мобилизованных

Офис Генерального прокурора разоблачил восьмерых действующих и бывших должностных лиц ТЦК, совершивших махинации с системой электронного учета "Оберег". Чиновники оформляли фиктивную мобилизацию для людей, которые на самом деле уже проходили службу или не были призваны.

Наиболее масштабные схемы были выявлены в западных и восточных областях

Схемы, согласно которым число мобилизованных в реестре "Оберег" существенно увеличивалось, действовали в разных областях. В целом известно, что должностные лица ТЦК внесли не менее 276 фальшивых записей в систему электронного учета "Оберег". Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Чиновники оформляли фиктивную мобилизацию для людей, которые не приходили в территориальные центры и не проходили ВВК. Также они указывали в качестве мобилизованных уже погибших людей, тех, кто совершил СОЧ, и действующих бойцов.

По данным следствия, используя служебный доступ к системе и собственные квалифицированные электронные подписи, они изменяли учетные данные военнообязанных,

– говорится в сообщении.

В результате таких манипуляций в базу попадали сведения о якобы успешном прохождении военно-медицинских комиссий, призыве и отправке граждан в боевые подразделения. Однако на самом деле эти мужчины не были мобилизованы непосредственно их ТЦК.

Наибольшее количество злоупотреблений правоохранители зафиксировали во Львове и Ужгороде, где должностные лица создали не менее 239 фиктивных записей. О подозрении сообщили трем сотрудникам ТЦК, среди которых исполняющий обязанности начальника и двое бывших руководителей.

В Луганской области в подделке учетных карточек 28 человек разоблачили трех бывших руководителей районных ТЦК. Известно, что такие действия помогали скрыть военнообязанного от призыва после истечения срока его бронирования. В реестр сознательно вносили ложные данные о людях, часть из которых уже проходила военную службу. Один человек, в свою очередь, находился в статусе пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Подобные схемы были раскрыты также в Винницкой и Черниговской областях, где местные руководители ТЦК успели оформить фиктивную службу для 9 человек.

В целом правоохранительные органы расследуют четыре уголовных дела по фактам служебного подлога и несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем.

Должностных лиц ТЦК уличили во внесении ложных данных в "Оберег" / Фото ОГП

Подозреваемым грозит уголовная ответственность по статье о несанкционированном изменении информации и служебном подлоге. Санкции статьи Уголовного кодекса предусматривают наказание в виде штрафа в размере 34 000 – 68 000 гривен, исправительных работ или лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Отметим, что подобные фальсификации искажают реальную статистику мобилизационного резерва государства и создают риски для прозрачности воинского учета. Для граждан это означает усиление цифрового контроля и дополнительные проверки данных в реестрах, чтобы устранить наличие ошибочных или манипулятивных записей.

Напомним, что в Закарпатье после проверок работы ТЦК было возбуждено несколько уголовных дел в связи с возможными нарушениями, выявленными в ходе проверки деятельности территориальных центров комплектования. Трем военнослужащим уже предъявлено подозрение.

В СМИ также отмечается, что в судах рассматриваются дела, связанные с действиями и решениями ТЦК во время мобилизации. Сейчас судьи проверяют не только сам факт мобилизации или привлечения к ответственности, но и то, соблюдали ли сотрудники ТЦК установленную процедуру и права человека.

То есть для военнообязанных важно, как именно ТЦК оформлял документы, вручал повестки, проводил процедуры и принимал решения. Нарушения процедуры могут стать основанием для обжалования действий или решений в суде.